Olímpia (SP) ganha o maior resort do Brasil em número de quartos

Por Nathalia Molina

Olímpia, cidade a cerca de 430 km de São Paulo, ganha o maior resort do Brasil em número de quartos. Com 1 mil suítes, o Enjoy Solar das Águas Park Resort abre hoje para o público, com capacidade para receber até 6 mil hóspedes. Funcionando em regime de soft opening, o empreendimenro da rede Enjoy Hotéis e Resorts espera operar com 75% de sua taxa de ocupação até meados do ano que vem.

Com investimento de R$ 435 milhões, o Solar das Águas conta com 250 suítes de dois dormitórios e capacidade para até sete pessoas. No geral, os apartamentos, que variam de 48 a 78m², possuem varanda, sala, cozinha americana, TV a cabo e rede wifi. Com 85 mil m² de área construída, o resort pretende acomodar famílias mais numerosas.

O complexo tem oito piscinas, brinquedos aquáticos, jacuzzis e spa com ofurôs. Quadras, cinema, salão de jogos e a atividades como mini golf e arco e flecha completam o entretenimento do hotel, que conta também com equipe de recreação.

A exemplo do que já ocorre em outro empreendimento do grupo na cidade, o Enjoy Olímpia Park Resort, as diárias do Solar das Águas podem incluir ingressos para o Vale dos Dinossauros – atração que reúne 38 animatrônicos pré-históricos – e para o Parque Aquático Thermas do Laranjais, com cerca de 55 atrações, entre toboáguas e atividades em piscinas aquecidas.

A tarifa promocional de baixa temporada sai por R$ 665, com café da manhã, para dois adultos e dois menores de até 12 anos. As duas crianças têm cortesia de um dia no Thermas dos Laranjais e um dia no Vale dos Dinossauros. O pagamento pode ser feito em até dez vezes sem juros.

Olímpia é o primeiro Distrito Turístico do Estado

A cerimônia de inauguração, que conta hoje com a presença do governador de São Paulo, João Doria, e do secretário paulista de Turismo, Vinicius Lummertz, torna Olímpia oficialmente o primeiro Distrito Turístico do Estado. Essa mudança permite à cidade receber mais investimentos no setor.

Com gestão hoteleira da Enjoy, o hotel também é o maior empreendimento do País em sistema de multipropriedade, com gestão administrativa da Natos Multi; comercialização da WAM; e incorporação da WPX Holding, da Griffe Investimentos, da Montebelo Empreendimentos e da ABL Prime. São quatro torres de 17 andares, com apartamentos mobiliados de até 77 m².

