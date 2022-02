Olímpia terá roda-gigante com 88 metros de altura e 54 cabines

Por Nathalia Molina*

Olímpia não para de ganhar novidades para turismo. Num fenômeno parecido ao que ocorreu com a gaúcha Gramado, a cidade no interior paulista recebe novas atrações a cada mês. Agora foi a vez do Grupo Playcenter anunciar uma roda-gigante panorâmica no destino. Com 88 metros de altura, ela terá 54 cabines climatizadas, cada uma para até oito pessoas, o que leva a uma capacidade total de 432 visitantes.

Primeiro distrito turístico do Estado de São Paulo, Olímpia está em expansão. Com a meta dobrar os 3 milhões de visitantes que recebeu em 2019, o destino paulista possui dois parques aquáticos e diversos hotéis. Nós estivemos lá no fim do ano passando dias em família, alternando a hospedagem no Hot Beach Resort com a diversão no parque aquático Hot Beach Olímpia.

O nome da atração, o projeto e a data prevista para sua inauguração não foram divulgados pela empresa, proprietária de marcas como Playcenter Family (parque indoor no Shopping Aricanduva) e Playland (unidades com brinquedos e simulares em espaços de 500 a 2 mil m²). O grupo informou apenas que a abertura da roda-gigante é esperada para este ano ainda. A novidade foi divulgada numa coletiva de imprensa hoje em Olímpia, com a presença do prefeito da cidade paulista, Fernando Cunha.

Nos moldes da Yup Star, roda-gigante da empresa Gramado Parks com unidades no Rio e em Foz do Iguaçu, a atração de Olímpia contará com área de alimentação, loja de souvenir e espaço para eventos. A nova atração será instalada no cruzamento das avenidas Aurora Forti Neves e Constitucionalista de 32, num terreno de 6 mil m².

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja