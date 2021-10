Onçafari lança loja virtual com produtos do projeto de preservação

Por Nathalia Molina*

Quem quer contribuir com a preservação das onças-pintadas agora pode comprar produtos do Onçafari, projeto de conservação da vida selvagem que desenvolve ações de turismo em biomas brasileiros. A ONG lança sua loja virtual para gerar renda para o trabalho que faz no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia e na Mata Atlântica.

A coleção de lançamento da iniciativa inclui camisetas para adultos e crianças, jaquetas, bonés e garrafas térmicas. Os preços vão de R$ 80 (oncinha de pelúcia ou livro infantil Minha Mãe é Uma Fera) a R$ 219 (mochila de adulto). A ONG aposta no ecommerce para ser uma das principais fontes de recurso para o Onçafari.

Iniciado em 2011, ele reúne ecoturismo, ciência, meio ambiente, desenvolvimento social e educação. Fãs de ecoturismo podem conhecer o trabalho visitando áreas como o Refúgio Ecológico Caiman, no Pantanal, onde nasceu o projeto. A etiqueta dos produtos do Onçafari é produzida em papel semente, reciclado, artesanal e biodegradável, e pode ser plantada para brotar.

