Países que anunciaram reabertura lideram buscas para fim de ano no exterior

Por Nathalia Molina*

Os países que recentemente anunciaram reabertura para turismo de brasileiros lideram as buscas para fim de ano no exterior. Destinos nos Estados Unidos, na França e na Argentina estão entre os mais procurados pelos viajantes do Brasil para passar o Natal e o Réveillon fora, segundo um levantamento da Decolar a que tive acesso com exclusividade. Entre os países nos dois rankings, apenas o México já estava recebendo brasileiros ao longo da pandemia.

As buscas na Decolar por passagens aéreas para o fim do ano cresceram 63% nas últimas semanas, e os destinos já eram muito populares antes da pandemia. Nova York é o número 1 nos dois rankings de viagens internacionais, no Natal e no Réveillon. Para a virada do ano, a lista de destinos mais procurados continua com: Orlando (Estados Unidos), Paris, Cancún (México) e Buenos Aires.

Os destinos são os mesmos para passar o 25 de dezembro no exterior – apenas no fim da lista, Buenos Aires fica na 4ª posição e Miami (Estados Unidos) completa o ranking.

Natal em Recife e Réveillon no Rio

No Brasil, as cidades mais buscadas por brasileiros na Decolar para bilhetes aéreos de fim de ano são Recife, para viagem no Natal, e Rio de Janeiro, no Réveillon. São Paulo vem em 2º lugar em ambas as relações.

Vêm na sequência: Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis, para o 25 de dezembro no País; e Florianópolis, Recife e Salvador, para a virada do ano.

