Paraty lança cartão de benefícios que ajuda no turismo sustentável

Por Nathalia Molina*

Paraty lança neste mês um cartão que dá descontos e cortesias ao viajante. O valor arrecadado ajudará no turismo sustentável e responsável na cidade no litoral sul do Rio de Janeiro, colaborando com projetos sociais e ambientais.

A iniciativa envolve também Angra dos Reis e Ilha Grande (os dois no Rio) e Ubatuba e Ilhabela (ambos em São Paulo), destinos que planejam criar cartões semelhantes. O objetivo é trabalhar em conjunto os polos turísticos na divisa entre os dois Estados, unindo o litoral sul fluminense ao litoral norte paulista, que podem ser visitados em uma única viagem.

Válido a partir deste mês de julho, o cartão virtual custa R$ 2,50 por noite para cada quarto reservado. Quem aceita colaborar recebe um QR code que dá acesso aos estabelecimentos com vouchers de descontos e cortesias disponíveis durante sua viagem. A adesão é feita no momento do check-in numa pousada na cidade.

O Paraty Card é uma iniciativa do Paraty Convention & Visitors Bureau (CVB), associação sem fins lucrativos com cerca de 65 estabelecimentos integrantes, entre pousadas, restaurantes, empresas de turismo e de mergulho, teatro e lojas. A contribuição dos visitantes será usada em ações como a manutenção da Orquestra Sinfônica de Paraty e o projeto Tênis na Praça, que dá aulas para cerca de 100 crianças da região.

Quem visita Paraty e aonde vai

De acordo com o CVB, o Paraty Card também oferece ao viajante uma lista de estabelecimentos que estão seguindo os protocolos sanitários, uma das condições para integrar a associação atualmente. Além disso, ajuda a mapear o perfil dos visitantes, com dados como tempo de permanência e lugares visitados, contribuindo para desenhar novas políticas para a organização do setor de turismo.

Entre as atrações mais buscadas pelos visitantes na cidade histórico no Rio de Janeiro estão o Cais de Barcos, as cachoeiras do bairro da Penha e as praias de Trindade. A associação pretende ampliar os lugares visitados, beneficiando as comunidades locais.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades