Park City tem estações e hotéis finalistas em premiação de esqui

Na World Ski Awards 2022, premiação do mundial do setor, Park City Mountain e Deer Valley Resort são finalistas na categoria de Melhor Estação de Esqui dos Estados Unidos. Hotéis do destino de neve no Estado de Utah também concorrem ao prêmio de Melhor Hotel Boutique ou Melhor Hotel de Esqui do país. E vários deles mantêm ações sustentáveis.

Finalista na última categoria, o Montage Deer Valley, tem saída direta para a pista de esqui e estrutura completa, com spa, restaurantes, espaço para eventos, apartamentos e residências. O Montage Deer Valley recebeu a Certificação Prata pela Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED) do Conselho de Construção Verde dos Estados Unidos.

No início de 2022, o grupo abriu um segundo hotel na cidade, o Pendry Park City, que também segue as práticas sustentáveis e igualmente concorre à premiação da World Ski Awards.

Antigo rancho transformado em hospedagem de luxo, The Lodge at Blue Sky concorre com os outros hotéis de charme. A eliminação de plásticos descartáveis, uma estação própria de tratamento de água e uma fazenda orgânica são algumas das iniciativas do empreendimento.

Sustentabilidade no centro histórico

Primeira cidade de montanha nos Estados Unidos a contar com uma frota de transporte público com emissão zero de carbono. Os ônibus fazem uma rota expressa entre o centro de visitantes e a Main Street, um projeto atualmente em expansão. No centro histórico, existe um limite para empreendimentos de redes, para que pequenos negócios como lojas e restaurantes consigam prosperar. Os restaurantes dão preferência para ingredientes produzidos em fazendas da região e o comércio também prioriza oferecer produtos de fornecedores locais.

A apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de Salt Lake City, em Utah, o destino é de fácil acesso. Tem duas estações de esqui (Park City Mountain e Deer Valley Resort), cerca de 100 meios de hospedagem e 150 opções de alimentação.



