Parque Amantikir, em Campos do Jordão, dá a volta ao mundo em seus jardins

Por Nathalia Molina*

Walter Vasconcellos descreve com paixão os 28 jardins que criou no Parque Amantikir, em Campos do Jordão. “Me encanta a simplicidade”, diz o engenheiro agrônomo sobre o conjunto paisagístico composto por 550 espécies e inspirado em jardins de várias partes do mundo, localizado no Alto Lajeado, circuito de turismo na cidade no interior de São Paulo. O giro pelos países inclui o estilo chinês, japonês, alemão, austríaco, inglês e francês.

Toda a ornamentação do parque foi feita respeitando o declive do terreno, que ocupa 60.000 m² da Serra da Mantiqueira. São cerca de 4 km de jardins para se admirar, mas o circuito principal tem pouco menos da metade disso. “Quase 90% do trajeto é acessível a cadeirante, e o roteiro privilegia a descida”, explica Vasconcellos. Apenas um trecho inicial era uma subida leve.

Aberto todos os dias do ano, o Amantikir fica distante em torno de 12 km do Capivari, lugar comum para acomodação em Campos do Jordão. Se você quiser se ficar fora do centrinho e ir ao Capivari quando desejar ver movimento, pode buscar hospedagem no Alto Lajeado, região mais perto da entrada da cidade. Nós ficamos no Hotel Toriba e gostamos da experiência, com opções de atividades para a família toda e ótimo buffet de café da manhã.

O parque, criado em 2007, faz parte do circuito turístico Alto Lajeado, assim como o Toriba. Amantikir significa ‘a montanha que chora’. Era assim que o povo Tupi chamava a Mantiqueira. Com a chegada dos portugueses, a sonoridade levou ao nome atual.

Visita ao parque, entre flores e plantas

A visão dos canteiros mesclada à imponência da serra encanta muita gente. No mirante ao lado do jardim árido, a Mantiqueira se abre diante do visitante ao longo de uma ladeira em formato de curva. É um cenário lindo para fotografias das montanhas.

Outros pontos populares para fotos são uma grande moldura de madeira para a composição natural formada por plantas e pessoas e a casa na árvore (onde havia fila para visitar). O lugar serviu de fato como moradia para o próprio Vasconcellos, porém a brincadeira durou apenas três meses.

Embora sejam muitos os atrativos locais, a beleza no Amantikir pode estar em detalhes como a rampa que leva à estufa de azaleias vindas da Alemanha ou na rara glicínia branca, que não escapa ao olhar atento de quem conhece flores. Ou ainda no ziguezague do labirinto clássico, ou na espiral do labirinto desenhado em grama.

Falando (escrevendo) assim, pode parecer que o lugar é enorme, pelo tanto que você tem para ver. Mas não achamos cansativa a caminhada pelo Amantikir. O segredo pode estar no tamanho de vários jardins (menores) e na distância entre eles (alguns formam sequências lado a lado).

Não espere encontrar uma sucessão de jardins arrumadinhos, com formas geométricas. Cada área espelha a característica original daquele estilo. Enquanto o francês é simétrico, o inglês reúne espécies diferentes cultivadas de forma mais orgânica, sem preocupação com podas geométricas. O jardim japonês tem plantas aparadas e um portal vermelho, já no chinês a vegetação cresce livremente e um dragão guarda o espaço.

É impossível não lembrar do verso dos Titãs ‘há flores em tudo o que eu vejo’, da música Flores. Até no banheiro uma grande janela retangular toda de vidro, diante das pias, mostra os jardins do Amantikir. Curiosidade: evite usar perfumes florais no dia da visita porque eles podem atrair insetos. Melhor deixar o cheiro bom por conta da natureza.

Ah, resista à tentação de tocar nas plantas ou de esmagar as bonitinhas, mesmo sem querer, tentando tirar uma selfie. Nós vimos essa cena, com gente quase deitada sobre os canteiros.

Melhor horário e dia para visitar os jardins

Fuja dos sábados, para evitar o dia mais cheio da semana no Amantikir. O mais vazio? Quarta. Vasconcellos é sincero ao recomendar que a visitação seja feita das 9 às 11 horas, quando há menos gente circulando pelas alamedas e parando para fazer fotos a cada jardim. Nós comprovamos isso.

Se você está preocupado com a qualidade das imagens que vai botar na sua rede social, saiba que a luz é perfeita entre 15 e 16 horas, horário máximo atualmente para a permanência no parque. Sem possibilidade de esticadinha, ressalta o criador do Amantikir: “Os funcionários têm suas vidas e precisamos fazer as manutenções do parque”.

Um trabalho, aliás, feito o tempo todo pelos funcionários, incluindo Vasconcellos. Nem um prego escapa aos olhos atentos dele. Caminhando conosco pelo parque, ele observou um caído no trajeto e se agachou para catar e dar o descarte correto ao objeto.

Horário de funcionamento e ingresso do Amantikir

A entrada do Amantikir sai por R$ 60 por adulto. Pagam metade crianças de 6 a 16 anos, idosos acima de 60 anos e viajantes que acessam o parque com táxi, trenzinhos e vans de Campos do Jordão. Entram de graça crianças de até 5 anos, deficientes e idosos acima de 80 anos.

As visitas guiadas, com duração de pelo menos uma hora, são organizadas conforme a demanda e não exigem pagamento adicional. O indicado é perguntar na bilheteria se há algum horário disponível no dia.

Com sol, leve chapéu ou boné e passe protetor solar. Em dias chuvosos, o parque pode emprestar guarda-chuvas. Há cadeiras de rodas convencionais para pessoas com mobilidade reduzida usarem durante a visita. Nos dois casos, confirme com a administração a respeito da disponibilidade dos itens.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja