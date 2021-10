Parque da Cerveja, em Campos do Jordão, faz sua 1ª Oktoberfest

Por Nathalia Molina*

Um mirante com visão de 180 graus para as montanhas. Seguramente uma das melhores vistas que tivemos da Serra da Mantiqueira na nossa viagem a Campos do Jordão foi lá, no Parque da Cerveja. A área verde, com 240 mil m², abriga ainda a fábrica da cerveja batizada com o mesmo nome da cidade e o restaurante Alto da Brasa. Em 30 de outubro, o complexo realiza sua 1ª Oktoberfest.

O espaço em meio à natureza vira uma festa alemã no próximo sábado. O pacote do evento inclui open bar da Lager e de uma Weiss preparada pela Cerveja Campos do Jordão para a ocasião, além de água, suco, refrigerante e a artesanal Gin Tônica Campos do Jordão. Também dá direito a pratos alemães, como salsichas, joelho de porco e chucrute.

O evento será realizado durante a tarde, das 12h às 17h, com brincadeiras e música alemã da banda Dauerlaufband. O ingresso custa R$ 350 por pessoa, incluindo bebida e comida no evento, uma caneca, uma camiseta e transfer a partir do bar Playpub, no Capivari, com um chope para o trajeto.

Mirante Mantiqueira e visita à fábrica da Campos do Jordão

Nós sempre buscamos viajar no contrafluxo, em pandemia, então, mais ainda. Estivemos no Parque da Cerveja num meio de semana; olha só que linda a vista que postamos no Instagram @ComoViaja. Visitamos diversos mirantes na viagem a Campos do Jordão, agora no segundo semestre de 2021, mas este do Parque da Cerveja tem a vista mais aberta, 180 graus, das montanhas da região.

A visita a esse complexo fez parte do roteiro que fizemos na nossa primeira viagem na pandemia após um ano e meio isolados em casa. Gravamos um episódio do Como Viaja | Podcast de Viagem sobre Campos do Jordão como resultado dessa saída em família (Fernando, eu e nosso filho, Joaquim).

Como funciona o complexo: normalmente é cobrada a entrada para entrar no complexo (R$ 45 por pessoa, das 10h às 17h) e lá dentro você paga pelo que fizer. Neste sábado da Oktoberfest, o pacote já inclui o ingresso no complexo; e o mirante e a fábrica não estarão abertos ao público.

Nos outros dias, visitar o Mirante Mantiqueira custa R$ 78 por pessoa até as 16h; R$ 106 depois, quando é possível contemplar o pôr do sol a 140 metros de altura. Completam as opções de atividades disponíveis a visita à fábrica de cerveja (R$ 55 por pessoa) e o beernic.

Restaurante de grelhados e cerveja artesanal à venda

O piquenique montado no grande gramado ou numa das tendas próprias para isso combina comidinhas e cervejas encomendadas previamente no restaurante Alto da Brasa. Como o nome entrega, o carro-chefe são os grelhados. Em vez do piquenique, se a opção for comer no restaurante, a costela é o prato mais famoso (R$ 218 para duas pessoas, com arroz Biro Biro, batata rústica e queijo coalho), tem também a gostosa coxinha de costela com massa de mandioca (R$ 65). O cardápio sugere o tipo da Cerveja Campos do Jordão para acompanhar os pedidos.

O Parque da Cerveja tem ainda uma lojinha com produtos da Campos do Jordão (fique atento aos lindos rótulos das garrafas, cada um com uma paisagem da cidade paulista). As garrafas de 500 ml custram entre R$ 19,90 e R$ 24,40.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades