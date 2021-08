Parque da Peppa abre na Flórida em 2022, com atrações sobre o desenho

Por Nathalia Molina*

Natural que a Flórida fosse escolhida para ganhar o primeiro parque da Peppa no mundo. Afinal, o destino turístico dos Estados Unidos atrai adultos e crianças de todo o mundo e é a terra da diversão temática. Com previsão de abertura para 2022, o Peppa Pig Theme Park fica a cerca de uma hora de Orlando, em Winter Haven, onde também funciona o Legoland Florida Resort.

O complexo temático dedicado à família de porquinhos mais animada dos desenhos é mais uma atração no centro da Flórida para quem tem filhos pequenos. Projetado para crianças em idade pré-escolar, o novo parque da Peppa é composto por seis atrações, quase todas para serem curtidas juntinho por adultos com os pequenos. É mais uma das novidades na região de Orlando, para quando for possível voltar a viajar para os Estados Unidos.

E quem melhor do que Papai Pig para ajudar na iniciação numa volta de montanha-russa, especialidade quando o destino é a Flórida? Essa sinuosa aventura rola a bordo do famoso carrinho vermelho do patriarca da família. Vencido o medo da altura, a criançada pode embarcar sem susto para pequeno voo no balão de ar quente da Senhora Coelho, na companhia de Peppa.

Apaixonados por dinossauros como o pequeno George (hum, dinossauro, grrrrr) certamente vão pedir para rodar montado sobre um desses animais pré-históricos da atração que leva o nome do Avô Coelho, outro dos personagens presentes na animação em que diferentes animais se comportam como humanos em situações do cotidiano.

Os pulos sobre a poça de lama, em que Peppa e sua família rolam no fim de episódios, não foram esquecidos. No parque, o Splash Pad é a versão dessa brincadeira, que inclui fontes jorrando água e escorregadores, cenário ideal para dias quentes da Flórida. Ah, a lama não é de verdade, está só na cor do cenário (oink, oink).

Pacotes para reservas antecipadas

De olho nas férias do próximo verão americano, o Peppa Pig Theme Park prepara pacotes que dão direito à nova atração. Ela pode ser combinada com outras na Flórida Central. Os programas incluem, por exemplo, hospedagem e ingressos para curtir os vizinhos Legoland Hotel, Legoland Pirate Island Hotel e Legoland Beach Retreat, todos pertencentes ao grupo Merlin Entertainments.

Em reservas antecipadas de duas noites, as famílias ganham uma terceira noite de acomodação, café da manhã incluído na diária e três dias de entrada no parque da Peppa. Para viagens a partir de 1 de abril de 2022, as tarifas custam desde US$ 94,35 por pessoa.

