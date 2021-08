Parque de flores na Serra Gaúcha terá 135 hectares com 20 jardins

Por Nathalia Molina*

A Serra Gaúcha ganha um enorme atrativo natural para turismo, com abertura prevista para novembro. Não apenas em relevância, mas também em tamanho. Com 135 hectares, o Mátria Parque de Flores terá 20 jardins e já conta com 300 espécies diferentes plantadas. O espaço fica localizado em São Francisco de Paula, a cerca de 35 quilômetros de Gramado e Canela.

Inspirado em exemplares da Itália, da Áustria e da Suíça, quando estiver totalmente pronto, o parque deve exigir de um a dois dias para a sua visitação completa. No projeto, com investimento total de R$ 25 milhões, estão sendo usados 2 milhões de mudas; entre elas, cerca de 22 mil mudas de rosas, com material genético importado da Alemanha; e 12 mil árvores. Só o túnel de glicínias terá 102 metros de comprimento.

Os jardins combinarão plantas ornamentais com as que dão sombra e frutas, que poderão ser colhidas pelos visitantes no futuro. Oito quilômetros de caminhos ligarão esses ambientes. Estão previstos ainda no Mátria Parque de Flores quatro quilômetros de trilhas autoguiadas, para o público conhecer a mata com araucárias, característica regional da Mata Atlântica.

Essa é a região chamada de Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, entre Gramado e Canela e os cânions do Parque Nacional de Aparados da Serra, em Cambará do Sul. O Mátria Parque de Flores está em frente à ERS-235, no km 68 da rodovia que liga São Chico a Canela. Da estrada, os visitantes poderão ver o Mátria Boulevard. A estrutura envidraçada, em formato de semicírculo, incluirá restaurante, cafeteria, lojas de flores, banheiros e bilheteria para venda de ingressos.

Restaurante no lago, Casa de Chá e Jardim Botânico

O Mátria Parque de Flores, dos empresários Fernando Ernesto e Amanda Catharina Piazza, tem projeto arquitetônico de Nicholas Alencar, da Alencar Arquitetura, e paisagístico de Juliana Castro, da JA8 Arquitetura e Paisagem. O engenheiro civil Jeferson Mossi da Silva e o engenheiro agrônomo Maicon Possamai Velho estão à frente da implantação dos espaços.

O projeto do restaurante à beira do lago, por exemplo, acompanha o desenho da natureza. Localizado sob uma colina (ou coxilha, como os gaúchos chamam), ele terá um deck sobre a água. Os visitantes poderão passear caminhando em cima do restaurante.

Além de parquinhos para as crianças e áreas de piquenique, outros espaços do parque serão: Monumento à Borboleta, para meditação e conexão com a natureza; Casa de Chá, do alto de uma colina, com vista para o parque; e Jardim Botânico, para ensinar o público sobre a importância da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável.

As mudas plantadas ainda estão crescendo, o preço do ingresso não foi divulgado, e o site está sendo desenvolvido. Esta dica do novo parque veio direto do Sul, pela jornalista Anelise Zanoni, do Travelterapia. Vamos seguir acompanhando para trazer novidades quando estiver mais perto da inauguração.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades