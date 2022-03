Perto de SP, Clara Resort Ibiúna conquista pais e filhos pela monitoria

Por Nathalia Molina*

Durante três dias, o que mais escutei de conversas paralelas no Clara Resort Ibiúna foram frases do tipo “da última vez que a gente esteve aqui” ou “a gente sempre vem para cá no fim de semana”. Não foi uma constatação isolada. Meu filho, Joaquim, ouviu histórias bem parecidas de várias crianças com as quais ele participou das atividades de recreação.

O caso mais emblemático talvez tenha sido de um menino que durante o auge da pandemia “morou” por 40 dias no resort localizado em Ibiúna, interior de São Paulo. De tão íntimo do resort, virou conhecedor de cada canto do hotel, quase um monitor mirim de tão acostumado aos jogos e brincadeiras promovidas.

Programação para todas as idades

Na minha modesta inferência, vejo aí talvez a conexão capaz de explicar essa taxa de retorno dos hóspedes: a equipe de monitores é um dos trunfos do resort, que recebe muitas famílias jovens, com crianças em fase de amamentação, alfabetização e emancipação dos 8 anos em diante. De pré-adolescentes a adultos ninguém fica de fora da programação.

Fixado na entrada do restaurante e também disponível no site do hotel, o programa de atividades vai das 8 às 22 horas. Espaços como piscina, spa, sauna e academia, por exemplo, não funcionam ao longo desse tempo todo. A diversão da criançada tem prioridade alta entre papais e mamães que topam voltar ao Clara muitas vezes nos dias em que estão longe do trabalho.

Nessas ocasiões, quem tem muita tarefa pela frente são os monitores. Eles costumam passar pelo restaurante convidando a criançada para brincar. Um dos principais pontos de encontro das atividades é a brinquedoteca. Nesse caso, não estamos falando de um puxadinho como se vê em muitos resorts, mas uma estrutura independente, que chama a atenção por ser alta, espaçosa e moderna. Impressionante como ela só talvez a vizinha casinha de boneca, quase uma suíte de hotel budget.

Joaquim quebrou um pouco o protocolo local no primeiro dia, quando topou andar de caiaque e stand up paddle só comigo e com o pai. As duas atividades estão incluídas no preço das diárias do Clara Resort, que fica diante da represa de Ibiúna e oferece outras modalidades náuticas, como esqui aquático e wakeboarf (pagos à parte).

O uso do parque de aventura, com tirolesa, arvorismo e parede de escalada, entra na programação diária, em horários determinados – dá só uma olhada no Joaquim na tirolesa em estilo montanha-russa.

Há também uma programação para os adultos. Pode-se caminhar, cavalgar, testar a mira no arco e flecha, mas o que vi é que a adesão é infinitamente menor. Talvez todos já tenham experimentado isso nas vezes anteriores? É um palpite.

Piscinas e refeições em buffet

Fato é que as piscinas e suas espreguiçadeiras ganham a preferência entre adultos. Elas ficam diante da represa e a 10 passos do bar e do restaurante. A hospedagem dá direito a pensão completa e inclui as bebidas não-alcoólicas servidas em máquinas num canto do salão durante as refeições, com sucos, refrigerantes e mate gelado. Ou seja, chega a ser indecoroso tirar o trabalhador de sua zona de conforto, vocês não acham?

De modo geral, as famílias se juntam à mesa nas refeições. No cardápio, predominam opções clássicas (macarrão, arroz, feijão, carnes, saladas), o que é agrado na certa para todos os gostos que viajam juntos. Também inclui receitas à base de ingredientes naturais, bem como alguns pratos sem glúten ou sem lactose. Mediante solicitação à cozinha, rola até papinha para quem está com bebês. Facilidade que também conta ponto para quem está em família e não quer correr atrás de nada durante a folga.

E, sim, é tentador não ter de se preocupar com o que tem para o jantar. No nosso caso, as três noites foram resolvidas com entrada, prato principal e sobremesa sem muita dor de cabeça. E o melhor: ninguém precisa tirar os pratos nem lavar a louça.

Quartos espaçosos e nova ala de apartamentos

Melhor ainda quando a cama é feita e o quarto, limpo. Todas as suítes do Clara Resort estão voltadas para a represa, mas nem todas parecem que dão ângulo ou altura para ver a água. Há dois blocos de apartamento, com dois andares cada. Da nossa varanda, e até da cama de casal dava para ver a represa, bonita tanto no amanhecer e quanto no pôr do sol.

Nossa unidade era bem espaçosa, com cama de casal (duas de solteiro unidas) e mais duas de solteiro separadas, sendo que havia uma extra debaixo de uma delas. Na entrada, um tanto de armário que serviria para a roupa de cinco pessoas facilmente.

Uma estante no corredor de entrada abrigava um frigobar e um filtro. Aquecida com energia solar, a ducha era tão forte e boa que a gente ignorou solenemente a banheira. Ela ficou tão esquecida quanto a smart TV, que mal foi ligada.

Em dezembro de 2021, o resort inaugurou mais uma ala, com 59 apartamentos de luxo. Chamada de Península, ela faz parte de uma ampliação que inclui novo restaurante e bar, outra piscina (aquecida e com jacuzzi), quadras, campos de esportes e um edifício para convenções. Com uma área total de 15.000 m², a novidade teve investimento de R$ 100 milhões.

No espaço entre a nova ala e o prédio da recepção ficam a brinquedoteca e o teatro. Na noite da nossa chegada, uma banda tocou ali sucessos de rock dos anos 1980. Valeu para lembrar minha adolescência no dia do meu aniversário de 51 anos e também apresentar ao meu filho alguns dos sucessos já que cantei e dancei muito.

O show diário do teatro trocava de estilo e de atividade conforme o dia. Fechamos o domingo e a viagem ao do Clara Resort Ibiúna jogando bingo em família e ouvindo um bom trio de forró.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja