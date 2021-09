Peru libera entrada de brasileiros vacinados ou com exame PCR negativo

Por Nathalia Molina*

Peru reabre para brasileiros vacinados ou que apresentem exame PCR ou antígeno negativo, engrossando a lista de países abertos para viajantes do Brasil sem exigência de quarentena. A nova regra entra em vigor amanhã, 5 de setembro. Na América do Sul, Argentina e Chile seguem fechados; e abertura do Uruguai está programada para 1º de novembro.

Assim como Portugal, o Peru não exige vacinação para a entrada no país. Quem não estiver com a imunização completa pode mostrar um exame PCR negativo feito até 72 horas antes da viagem. Além disso, os viajantes têm de preencher uma declaração de saúde até 72 horas antes do embarque.

Desde o fim de junho, Espanha, Alemanha, França, Suíça e Canadá já aprovaram a entrada de viajantes 100% vacinados. No caso da Espanha, assim como na Suíça, valem todas as vacinas aplicadas no Brasil. Isso porque o governo espanhol aceita todos os imunizantes aprovados pela União Europeia ou pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que inclui a Coronavac.

O decreto Nº 184-2020-PCM do governo peruano datado de hoje, 4 de setembro, ainda menciona restrições à África do Sul, cujo passageiros seguem tendo de cumprir quarentena de 14 dias, mas já retira Brasil e Índia dessa lista.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades