Petrópolis (RJ) celebra o Natal e faz festival gastronômico em dezembro

Por Nathalia Molina*

Petrópolis tem dois eventos com início em 2 de dezembro, atraentes para o turismo na serra do Rio: o Natal Imperial, celebração até 9 de janeiro; e Petrópolis Gourmet, festival com 25 restaurantes até 19 de dezembro. A programação natalina inclui concertos, contações de história e espetáculos de balé. Normalmente realizado em novembro, neste ano o evento gastronômico integra a programação de Natal da cidade.

A expectativa é que o Petrópolis Gourmet, primeiro grande evento na cidade após o começo da pandemia, tenha cerca de 25 mil visitantes em duas semanas de evento. A rede hoteleira da cidade serrana voltou a trabalhar com 100% da capacidade nos 6,4 mil leitos dos 118 meios de hospedagem.

Natal Imperial na região serrana do Rio de Janeiro

Durante o Natal Imperial, todos os dias às 18h a cidade começa a se iluminar, com o acendimento da Vila Imperial, na Praça da Liberdade. Depois, na Rua 16 de Março, o Túnel de Luz ocorre das 19h às 21h, a cada meia hora.

A Casa do Papai Noel funciona no Palácio Sérgio Fadel, no Centro, todos os dias, exceto segunda: de terça a quinta, das 14h às 17h; sexta, das 16h às 21h; sábado e domingo, das 14h às 20h. Para a venda de artesanato, abre de terça a quinta-feira, das 10h às 20h, e sexta, sábado e domingo, das 10h às 22h.

Petrópolis Gourmet em restaurantes e ao ar livre em Itaipava

No primeiro fim de semana, de 3 a 05 de dezembro, o evento será realizado ao ar livre, no hall de entrada do Parque de Exposições de Itaipava, charmoso distrito de Petrópolis. De 6 a 19 de dezembro, o festival gastronômico ocorre dentro de restaurantes e bares participantes.

Nos três dias do Parque de Exposições, haverá 25 estandes com comidas e bebidas; pratos custam em torno de R$ 30. Com shows musicais às 16h, o evento funciona: das 10h às 22h, nos dias 3 e 4; e até as 22h, no dia 5.

Como o evento é realizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau, com apoio da prefeitura e do Sesc-RJ, o Petrópolis Gourmet inclui a Feira de Economia Criativa (das 10h às 18h) durante os dias no Parque de Exposições. Produtores locais, inclusive de orgânicos, apresentam o melhor da região, usado nas receitas pelos chefs da cidade.

Das 10h às 16h, nos três dias, o Mesa Brasil Sesc reúne aulas-show e o programa Pequeno Gourmet (oficinas e palestras para incentivar as crianças a participarem do aproveitamento dos alimentos, com receitas fáceis e seguras).

