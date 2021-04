Pharrell Williams abre hotel de luxo em Miami; veja fotos

Por Nathalia Molina*

O pop Pharrell Williams acaba de abrir um hotel de luxo em Miami. The Goodtime tem mais do que o nome na mesma vibe de Happy, maior sucesso do cantor. O design e a decoração do novo empreendimento misturam tons rosados e clima retrô com referências a Havana e à mexicana Acapulco nos anos 1950.

Essa é a segunda sociedade do cantor com David Grutman, dono de restaurantes e casas noturnas como a LIV dentro do Fontainebleau Miami Beach, icônico empreendimento da cidade na Flórida. Os dois são donos do restaurante Swan, no Design District de Miami.

CEO da Groot Hospitality, o milionário esteve recentemente no noticiário de celebridades do Brasil durante a última temporada de Anitta nos Estados Unidos. Ele e a mulher, a modelo brasileira Isabela Rangel, são amigos da cantora pop.

Hotéis e Art Déco em South Beach Miami

The Goodtime Hotel fica na parte histórica de South Beach, região conhecida pelas cores e linhas do estilo Art Déco. O Kayak Miami Beach, primeiro hotel do buscador de viagens, também foi inaugurado agora em abril na cidade, num edifício de 1934.

Ocupando um quarteirão inteiro na Washington Avenue, o novo hotel tem 266 quartos e 9.290 metros quadrados de áreas comuns. Possui biblioteca, academia e lojas. O restaurante Strawberry Moon serve pratos mediterrâneos e drinks, no almoço e no jantar.

Em meio às cores suaves das acomodações, há toques de extravagância, como no telefone rosa de disco e o banco de leopardo, vistos nesta foto. Os quartos têm roupa de cama personalizada e amenities da marca siciliana Ortigia. Alguns dão vista para a praia, enquanto outros, para a Baía de Biscayne.

Desenvolvido pelo escritório de arquitetura Morris Adjmi, com interior de Ken Fulk e paisagismo de Raymond Jungles. As diárias custam a partir de US$ 260.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades