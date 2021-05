Plataforma estimula o protagonismo de mulheres no setor de viagem

Por Nathalia Molina*

Primeira plataforma fundada exclusivamente por integrantes femininas, a Must – Mulheres do Turismo organiza eventos e mentoria com o objetivo de promover a troca de experiências e o empoderamento no setor de viagens. As sete cofundadoras atuam ou atuaram em diversas áreas da indústria e pretendem contribuir para diminuir as desigualdades entre gêneros, que atingem até mulheres que estão em postos de comando no turismo.

Segundo o grupo, questões estruturais dificultam o crescimento de mulheres nas carreiras do setor e dados do International Business Report mostram que mesmo as que ocupam cargos de liderança no turismo ganham em média 30% menos do que os homens.

A Must também destaca que um estudo da Bain & Company realizado em parceria com o Linkedin mostrou que no Brasil apenas 3% dos CEOs nas maiores empresas do País são mulheres, um dado geral que reflete também a realidade no turismo.

Aula com estratégias para mulheres no turismo

Hoje, o grupo realiza um evento comandado por Juliane Castiglione, uma das fundadoras da plataforma. Com mais de 12 anos de experiência em estratégia de vendas na aviação, ela aborda o desenvolvimento pessoal e profissional em vários aspectos, como empregabilidade, liderança, influência social, tecnologia, pensamento analítico, originalidade e autogestão.

MUST Class O Futuro É Agora! Estratégias Para Construir Sua Jornada.

Quando: Hoje (10 de maio), das 19h30 às 21h30

Quanto: R$ 109

Site: mulheresdosetordeturismo.com.br

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades