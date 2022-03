Por que viajar na executiva da Emirates é um sonho de consumo?

Por Nathalia Molina*

Na executiva da Emirates, o champanhe vai dos assentos às taças. O tom claro no revestimento de couro nas poltronas do gigante A380 dão uma cara de jatinho particular à business class da companhia aérea. Especialmente quando se soma à ambientação o tamanho do espaço e a qualidade do serviço oferecido ao viajante. Tudo isso faz da viagem nessa classe um sonho de consumo de muita gente, no voo entre São Paulo e Dubai.

A própria companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos já mexe com a imaginação dos viajantes, pois costuma estar sempre entre as melhores nos prêmios do setor. Na Skytrax World Airline Awards 2021, a Emirates ficou em 4º lugar entre as 100 melhores companhias aéreas escolhidas pelos passageiros do mundo inteiro, mesma colocação em que ficou na categoria Melhor Classe Executiva. A premiação, uma espécie de Oscar da aviação, contempla diversos aspectos desse segmento. No ano passado, a empresa ganhou como Melhor Entretenimento de Bordo do Mundo, Melhor Primeira Classe do Oriente Médio e Excelência em Prevenção da Covid-19.

Em relação à econômica, embarcar na executiva sempre oferece espaço extra para os pés e vários mimos. A business class da Emirates, no entanto, não para por aí. Uma coisa que muitos brasileiros que desejam fazer essa viagem das Árabias sabe é que existe um certo lounge com bar a bordo, acessível também a passageiros da primeira classe. A aeronave A380 tem dois andares. No de cima, ficam primeira e executiva; embaixo, a classe econômica.

Porém, há bem mais do que isso para ser aproveitado por quem voa de executiva com a Emirates, como eu pude conferir nos voos entre São Paulo e Dubai – acompanhe minhas viagens pelo Instagram @ComoViaja:

Motorista particular para buscar em casa

De luvas brancas e tudo, o motorista chegou para me buscar no horário combinado para ir para Guarulhos. O serviço Chauffeur Drive é uma das facilidades a que tem direito o viajante da classe executiva da Emirates. Está disponível em todos os trechos de e para os aeroportos, em São Paulo e Dubai.

Sala vip em Guarulhos e praticamente um andar em Dubai

Outra é relaxar na sala vip compartilhada com mais companhias aéreas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com direito a salgados, doces e bebidas (alcoólicas ou não). No retorno ao Brasil, o lounge no Aeroporto Internacional de Dubai é praticamente um andar inteiro, com estações de comidas típicas, carrinhos de sorvete em copinhos (experimente o de chocolate suíço), opções clássicas de café da manhã e muitos docinhos.

Colchão para o assento-cama

‘Deixa eu arrumar o colchão para você. É um voo longo, de 14 horas. Vai ficar mais confortável’, me disse o comissário. Ali se materializou um número para o qual eu ainda não tinha dado muita atenção. Aquele era o voo mais longo que eu já havia feito. Também ficou claro que eu estava prestes a experimentar um nível de serviço acima de tudo o que conhecia, mesmo já tendo voado de executiva por outras companhias anteriormente.

Acesso direto ao corredor de qualquer lugar

Você pode continuar preferindo janela ou corredor, mas não por causa de poder se levantar sem ter de pedir licença. Os 76 assentos da executiva da Emirates estão posicionados em ziguezague: um na janela, o da fileira da frente no corredor, o seguinte na janela e assim por diante. Todos com acesso livre para o corredor.

Poltrona larga e muitas configurações

O que tinha de espaço extra também sobrava em curiosidade para entender como lidar com tanta novidade. Comecei testando os botões para mover o assento, até descobrir que ele realmente vira uma cama, totalmente deitado. Uma opção muito confortável é elevar um pouco os pés e reclinar o encosto, numa configuração em estilo sofazinho, excelente pedida para ver um filme durante a viagem.

Entretenimento na TV ou no tablet

À frente, uma tela plana de umas 20 polegadas (acho eu, o que tenho de senso de direção me falta no de proporção). Só que ao meu lado havia um tablet e logo atrás um controle remoto. Descobri que tudo levava ao mesmo destino: milhares de opções de filmes e programas de TV; tantos que me custou um tempo decidir o que ver. Sim, são milhares, mais precisamente, 4.500 opções de filmes, programas de TV, documentários e músicas. Uma seleção que, desde o fim do ano passado, inclui HBO Max. Para quem quer se planejar antes (só de filmes são quase 1.500), dá para criar uma playlist no site do ice, como é chamado o sistema campeão de entretenimento de bordo da Emirates, já por 16 anos seguidos o 1º lugar nessa categoria da premiação Skytrax.

Fones de ouvido com som de qualidade

Um sistema de entretenimento assim merece um áudio à altura. Pois é o que se encontra. Os fones de ouvido na executiva são de fato muito bons, com vedação do ruídos ao redor e somo de qualidade, além de muito confortáveis.

Mesinha de cabeceira com Evian, tomadas e entrada USB

E, já que vira cama, cada assento da executiva da Emirates conta com um espaço parecido com um frigobar, mas que na verdade serve como uma mesinha de cabeceira com duas prateleiras, uma delas com refrigerante e as Evians que tomei ao longo do caminho. Aproveitei tomada e entrada USB para carregar celular e baterias extras para registrar tudo na viagem a Dubai.

Lounge com bar durante o voo todo

Normalmente, champanhe já te espera quando você voa de executiva. Não é diferente na Emirates. Mas você pode escolher esticar as pernas e tomar uma tacinha a qualquer momento. Numa volta do banheiro, passei pelo bar do lounge e pedi um Veuve Clicquot. Por lá, bebidas, sanduíches e comidinhas ficam disponíveis durante o voo todo. Não é um bar de fato, como alertam os comissários em relação aos viajantes brasileiros, que se aboletam num dos dez assentos do lugar e querem passar ali o voo inteiro. São apenas dez lugares, então nem todo mundo consegue aproveitar aquele espaço se as mesmas pessoas ficarem ali o tempo todo. Mas, além disso, não é o indicado a fazer, por questões de segurança, em caso de despressurização da cabine.

Menus para degustação de comidas e bebidas

As 14 horas de voo entre São Paulo e Dubai podem ser aproveitadas degustando pratos e bebidas do menu diretamente da sua confortável poltrona. Excelentes rótulos de vinho europeu, champagne, talheres de prata e um menu com os mais variados tipos de pratos estão disponíveis a cada refeição. No entanto, você não precisa esperar para experimentar o que quiser. Os cardápios ficam ali ao lado do tablet, no assento, o tempo todo. É só ler com calma e chamar o comissário para fazer seu pedido, mesmo fora do horário das refeições.

De tábua de queijos a especialidades árabes

Um dos sucessos do menu da business class da Emirates são as comidas árabes, claro – não seria o filé a especialidade deles (achei seco para o meu gosto). Se for fã de queijos, peça a tábua para degustar tomando uma taça de Bordeaux, recomendo fortemente.

Necessaire e produtos Bvlgari

Com cremes para mãos e corpo, a necessaire garante a higiene e a hidratação para quem fica tanto tempo dentro do ar seco do avião. Mas a que é dada aos passageiros da executiva da Emirates é da Bvlgari, com cosméticos da mesma grife. Apenas um desodorante de uma marca popular brasileira destoava do conjunto. Estou certa de que alguém da Emirates vai pensar numa alternativa melhor. Afinal, temos ótimas empresas de cosméticos no Brasil, se a ideia for incluir algo genuinamente brasileiro.

Banheiro com vista do céu

No banheiro, há colônias Bvlgari feminina e masculina. Eu que evito perfumes, por causa da rinite, até dei uma borrifadinha no pulso e acho que poderia usar aquela fragrância. Mas não se distraia e sai do banheiro sem olhar pela janela. Na hora de dar descarga, lembre-se de ver o céu azul.

Mensagens por WhatsApp do voo

Quem é membro do programa de fidelidade da Emirates, o Skywards, mesmo iniciante, na categoria mais básica, tem direito a mandar mensagens por WhatsApp. Fotos e vídeos não, apenas textos. Fiz o cadastro antes de sair de casa para testar a bordo. Não funcionou algumas horas durante o voo, mas consegui me comunicar por mensagem em outras. Não que de verdade tenha feito alguma falta.

