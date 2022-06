Porto de Galinhas ganha mais um all-inclusive, o 1º da Marriott no Brasil

Por Nathalia Molina*

A Marriott International acaba de abrir seu primeiro resort all inclusive no Brasil. O Westin Porto de Galinhas, com 140 quartos e seis vilas, tem sua estrutura focada no bem-estar, como pressupõe essa marca da rede hoteleira internacional. O novo hotel em Pernambuco oferece spa, salas de eventos e dez opções gastronômicas.

Localizado numa área de dois hectares, o resort é o primeiro empreendimento com essa bandeira no Brasil. A Westin Hotels & Resorts mantém cerca de 230 propriedades em aproximadamente 40 destinos.

Esta marca da Marriott prioriza a busca por relaxamento nas viagens. Isso inclui ioga na área da piscina, vôlei de praia, beach tennis e degustações gastronômicas, atividades disponíveis na unidade em Pernambuco. A academia do novo hotel fica aberta 24 horas e oferece treinamento funcional com TRX, pesos livres e aparelhos para exercícios aeróbicos.

As acomodações são decoradas em estilo contemporâneo, todas com camas Heavenly e produtos White Tea Aloe, itens exclusivos da marca. De dois andares, as seis vilas incluem piscina privativa, banheira e terraço. No check-in do Westin Porto de Galinhas, crianças recebem o Diário de Viagem Westin Family, um guia com todas as opções de atividades locais.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja e no Como Viaja | podcast de viagem