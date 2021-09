Portugal reabre para brasileiros e exige só exame PCR ou antígeno

Por Nathalia Molina*

Portugal libera a entrada de brasileiros para turismo. O país não exige vacinação contra a covid nem quarentena na chegada, apenas a apresentação de exame PCR ou antígeno negativo antes da viagem. O Brasil saiu da lista de países com restrição de entrada na atualização de 31 de agosto, publicada no site do Visit Portugal, órgão oficial de promoção turística do país da Europa.

Ainda não foi divulgado se viajantes brasileiros imunizados com as vacinas aplicadas no Brasil estão dispensados de apresentar o resultado do teste ou se são obrigados também realizar os exames contra a covid. Já entrei em contato com o Turismo de Portugal no Brasil para esclarecer todas as dúvidas, como as relacionadas à vacinação e à entrada em atrações e restaurantes fechados. Qualquer novidade acrescento aqui no texto.

Desde o fim de junho, Espanha, Alemanha, França, Suíça, Espanha e Canadá já aprovaram a entrada de viajantes brasileiros, desde que vacinados com o esquema completo (duas doses ou a única). Veja como emitir o comprovante de vacinação para viagens internacionais e ouça o Como Viaja | podcast de viagem sobre países abertos para brasileiros vacinados.

No comunicado de 23 de agosto do Visit Portugal, o Brasil ainda aparecia com restrição de entrada para turismo. Na atualização de 31 de agosto publicada atualmente no site do órgão, os brasileiros cumprem as mesmas exigências feitas a cidadãos de países da União Europeia, de nações do Espaço Schengen, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia, entre outros.

Essa mudança foi feita com base no despacho nº 8652-C/2021. O documento que menciona a validade a partir de 1º de setembro de 2021, podendo ser revista em 16 de setembro de 2021, em função da evolução da situação epidemiológica. Durante a pandemia, Portugal tem revisto as regras a cada 15 dias.

Continuam na lista de países restritos a viagens essenciais: Índia, Nepal e África do Sul. Viajantes do Reino Unido podem fazer turismo em Portugal desde que vacinados há 14 dias ou se disponham a fazer quarentena por esse período na chegada ao país.

Os viajantes do Brasil autorizados a fazer turismo em Portugal não precisam cumprir quarentena. Todo passageiro tem de preencher um formulário antes da viagem ou a bordo. Além disso, o turista tem de apresentar um exame RT-PCR (ou NAAT similar) negativo realizado 72 horas antes do embarque ou teste rápido de antígeno feito 48 horas antes. Crianças com menos de 12 anos não precisam apresentar o exame.

Voos da TAP entre Brasil e Portugal

Atualmente a companhia aérea TAP mantém voos de sete cidades brasileiras para Portugal. Para Lisboa, são: 11 frequências semanais de São Paulo, 6 do Rio, 5 do Recife, 4 de Fortaleza, 3 de Brasília, 3 de Belo Horizonte e 3 de Salvador. Rumo ao Porto, há um voo por semana partindo de São Paulo e outro do Rio.

