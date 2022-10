Praia na Faria Lima? Bangalô celebra o estilo de viagem favorito do brasileiro

Por Nathalia Molina*

Os congestionamentos para o litoral durante o verão dão a pista: o brasileiro é doido por uma praia. Uma pesquisa encomendada pela Booking confirma isso: 88% das pessoas ouvidas se consideram apaixonadas por praias, isso equivale a 9 entre cada 10 dos entrevistados. De acordo com o levantamento, 82% dizem que até poderiam se mudar para o litoral no futuro.

No verão de 2020/21, escrevi uma reportagem aqui no Viagem Estadão sobre essa preferência nacional. Ainda não havia vacina no Brasil e as fronteiras internacionais ainda estavam fechadas. Então as viagens para destinos nacionais ao ar livre, especialmente para o litoral, aumentaram ainda mais. Mesmo agora, com o turismo bombando para todos os lugares, a tendência se mantém. O levantamento da Booking foi realizado em julho deste ano pela internet. Foram ouvidas 1.206 pessoas.

Para celebrar a preferência por esse estilo de viagem, a Booking resolveu, então, montar um bangalô de praia na Avenida Faria Lima, em meio aos prédios característicos daquela região da capital paulista. A acomodação temporária ficará no número 3.732, onde fica a praça do edifício B32, ao lado da escultura prateada de baleia. Na decoração, pranchas de surfe, cadeiras de praia, boias e, claro, uma rede de beach tennis.

O bangalô da Booking recebe hóspedes por apenas uma noite. Quem for mais rápido para fazer a reserva a partir do dia 8 poderá dormir lá em 18 de novembro. A hospedagem é válida para duas pessoas e inclui uma festinha com DJ no pôr do sol, kit de amenities (xampu, condicionador e sabonete em tamanho reduzido), snacks no frigobar e café da manhã.

O valor da diária do bangalô – R$ 70,00 – é uma referência à extensão da costa brasileira, que ultrapassa os 7.000 quilômetros de litoral.

