Promoção de viagem com pacotes e passagens, na semana do consumidor

Por Nathalia Molina*

Para a Semana do Consumidor, várias empresas prepararam promoções de viagem, com pacotes, passagens e hotéis. É recomendado prestar atenção na data limite para a compra e no período válido para usufruir dos produtos.

Pacotes da Zarpo com redução de até 50%

Na agência online Zarpo, a campanha #VemZarpar se estende até segunda, 21 de março, com tarifas promocionais em pacotes de viagem e em diárias de hotéis e resorts. A empresa também realiza ações de cashback. A oferta inclui marcas como o Wyndham Casa di Sirena, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com descontos de até 50%. A Fazenda Vale das Águas, com pensão completa, em Águas de Santa Bárbara (SP), tem diárias a partir de R$ 410.

Pacotes da Decolar com até 60% de desconto

Os pacotes promocionais da Decolar para a semana do consumidor. Com passagem e hotel, o roteiro de três dias para Natal sai desde R$ 3.297; de seis dias para Florianópolis, a partir de R$ 1.939. Para quem quer comprar apenas voos, a viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro custa a partir de R$ 340 (ida e volta); para o Recife, desde R$ 744 (os dois trechos).

Ofertas na CVC, na Submarino Viagens e na Experimento

A CVC preparou ofertas para o mês do consumidor, válidas até 31 de março. O desconto em hotéis e resorts no Brasil pode chegar a 35%, e no exterior, a 30%. Há ainda promoções de pacotes de viagem. Para Santiago, em maio, custa a partir de R$ 2.605 por pessoa, com passagem aérea e 5 diárias de hotel. Na Submarino Viagens, a redução em pacote, passagem, hospedagem, aluguel de carros e seguro-viagem pode ser de até 50%. A passagem aérea de ida e volta de São Paulo (Congonhas) para Navegantes (SC) sai desde R$ 681 em julho. Alguns programas de intercâmbio na Experimento estão com câmbio reduzido em março, como os cursos para a Irlanda hoje, 17 de março, St. Patrick’s Day.

Oferta no Royal Palm Plaza com 25% de desconto

O grupo Royal Palm Hotels & Resorts está com descontos da Semana do Consumidor para compras até 20 de março de hospedagem nas unidades do grupo até 22 de dezembro. No resort Royal Palm Plaza, a redução é de 25% de desconto para reservas de no mínimo três noites. Saiba mais sobre a nossa hospedagem no Royal Palm Plaza (Campinas).

Hotéis Meliá com economia de até 40%

A campanha chamada de Wonder Week, da Meliá Hotels International, tem a intenção de incentivar os consumidores a se cadastrarem no programa de fidelidade MeliáRewards. Reservas nos hotéis da marca, realizadas entre 14 e 22 de março, podem render até 40% de economia – membros do programa têm garantido pelo menos desconto de 25% de desconto e cancelamento grátis. Pela oferta, a promoção é válida para hospedagens até dia 31 de dezembro em cerca de 370 hotéis no Brasil e no mundo.

Rio Quente e Costa do Sauípe de até 38% de redução

Até domingo, 20 de março, a Aviva concede descontos nos destinos em que está à frente. Os resorts da Costa do Sauípe (BA) e de Rio Quente (GO) estão com uma economia de até 38%; e o ingresso do parque aquático Hot Park (GO), com 15%.

Hotéis Accor com até 25% de desconto

A campanha da Semana do Consumidor do ALL – Accor Live Limitless está com descontos de até 25% em 226 hotéis Accor na América do Sul. A oferta até domingo, 20 de março, inclui café da manhã e dá direito ao dobro de pontos no programa de fidelidade da rede. As reservas têm de ser realizadas no site do ALL.

Spa e brunch com desconto no Grand Hyatt São Paulo

A campanha do Grand Hyatt São Paulo dá 25% de desconto no pacote Tranquilidade. Inclui uma hora e meia no Amanary Spa, com um escalda pés, 30 minutos de reflexologia e uma massagem corporal (sueca, aromaterapia, shiatsu, esportiva ou pedras quentes). O brunch do hotel, disponível aos domingos, sai com uma economia de 10%. O buffet tem itens de café da manhã, frutos do mar, estações gourmet e mesa de sobremesas, além de espumante e vinhos tinto e branco. As compras devem ser feitas online até 31 de março de 2022.

Hospedagem e ingresso do Hot Beach Olímpia em oferta

Para compras até domingo (20 de março) e uso até 20 de dezembro de 2022, o Hot Beach Parque & Resorts está com tarifas promocionais em hospedagem e ingressos. Saiba mais sobre a nossa hospedagem no Hot Beach Resort (Olímpia).

Hotéis Atlantica e Transamerica com 30% de economia

Com cerca de 165 empreendimentos, a Atlantica Hospitality International dá descontos de 30% nas diárias em hotéis com bandeiras como Atlantica, Wyndham e Transamerica. A campanha Atlantica Week é válida para reservas pelo site até domingo, 20 de março, e para hospedagem até 20 de setembro de 2022, incluindo feriados.

Hotéis Wish, Prodigy e Marupiara com redução de 40%

Até domingo, 20 de março, as reservas nos empreendimentos da GJP Hotels & Resorts podem ser até 40% mais baratas. O grupo mantém os hotéis com as bandeiras Wish, Prodigy e Marupiara. A viagem pode ser realizada até o fim de 2022, e as tarifas são válidas para qualquer período do ano, inclusive para as tão esperadas férias de julho, exceto para o feriado de Páscoa (14 a 16 de abril) e Dia dos Namorados (10 a 12 de junho).

Tivoli Mofarrej São Paulo com reducação de 25%

Entre 22 e 25 de março, a Exclusive Sale do Tivoli Mofarrej São Paulo oferece 25% de desconto nas reservas para hospedagens de 10 a 20 de abril. Com café da manhã, a oferta dá direito a um voucher-crédito de R$ 200 para uso durante a estada, sendo metade para os restaurantes do hotel e metade para o Anantara Spa.

Hotéis Louvre com economia de 20% para mulheres

Compras até 31 de março na rede Louvre Hotels Group dão 20% de desconto para mulheres sobre as diárias (desde R$ 216), nas reservas feitas pelo site www.obomdeviajar.com.br, com o código promocional GIRL20. Na campanha You Go Girl, em parceria com o site O Bom de Viajar, a hospedagem pode ser até 30 de junho de 2022 e inclui café da manhã.

Passagens de ônibus com até 90% de desconto

Na ClickBus, as passagens em promoção na Semana do Consumidor estão com reduções de até 90% de desconto, dependendo dos destinos de partida e de chegada do bilhete. O embarque pode ser de quinta a domingo, entre 25 de março e 30 de abril.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja