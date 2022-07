Qatar Airways é eleita de novo a melhor companhia aérea do mundo

Por Nathalia Molina*

Melhor Companhia Aérea do Ano e Melhor Classe Executiva. A Qatar Airways faturou pelo segundo ano consecutivo o prêmio principal no Airline Ratings Awards e manteve pelo quarto ano seguido o primeiro lugar também na business. E levou ainda a categoria de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio.

Os prêmios de cada categoria são decididos de acordo com critérios de avaliação desenvolvidos por profissionais especializados em aviação, com vasta experiência no setor. Essa é a sexta vez em que a Qatar Airways ganha como Melhor Companhia do Ano no Airline Ratings Awards, que leva em conta a inovação de produtos, a segurança em geral e a rede de rotas.

A cobiçada classe executiva da Qatar Airways tem até poltronas que viram uma cama de casal. A cabine, chamada de Qsuite, inclui ainda painéis de privacidade. Com isso, o espaço permite que passageiros em assentos adjacentes montem um quarto privativo e com distanciamento do restante das pessoas a bordo.

A Qatar Airways atualmente chega a cerca de 150 destinos, mas segue ampliando sua malha. A companhia aérea, que divulgou recentemente seus resultados financeiros com lucro de US$ 1,54 bilhão, vem acrescentando novos lugares à sua rede, com o objetivo de aumentar a conectividade. O hub da empresa em Doha é o Aeroporto Internacional de Hamad, eleito na premiação Skytrax como o Melhor Aeroporto do Mundo, considerando segurança, oferta de lojas e de alimentação, conforto, limpeza e serviços.

