Quarto do líder em hotel de luxo, sem prova de esforço

Por Nathalia Molina*

A última prova do líder do BBB21 foi ontem. No embalo do programa, o Kayak e a Accor lançam juntos a promoção Quarto de Líder. A proposta é promover o distanciamento social numa suíte de hotel de luxo, com o viajante cercado por serviços. Disponível para compra até 5 de maio, a oferta é válida para hospedagens até 26 de dezembro de 2021.

O pacote dá direito a diária com: café da manhã; uma refeição (almoço ou jantar, com entrada, prato principal e sobremesa); garrafa de espumante; consumo de todos os itens do frigobar (sem reabastecimento); recepção VIP (welcome drink, carta de boas-vindas); e um roupão especial para uso durante a hospedagem (que pode ser comprado no fim do período).

nos hotéis listados no fim deste texto. A iniciativa é uma parceria do buscador global de viagens com o ALL – Accor Live Limitless, programa de fidelidade do grupo hoteleiro. Para usufruir dos benefícios, nos quartos disponíveis até 26 de dezembro, busque pela opção ‘Quarto de Líder’ na hora da reserva.

Para descobrir quanto custa ser líder, dei uma pesquisada no site da oferta. Por exemplo, para passar o Dia dos Namorados (cai num sábado neste ano), a promoção no Grand Mercure Itaim Bibi estava disponível para o quarto executivo e custava R$ 960 para entrada em 12 de junho.

Oferecem o pacote Quarto de Líder os seguintes hotéis:

Em São Paulo

Grand Mercure Itaim Bibi

Pullman Ibirapuera

Novotel Morumbi

Pullman Guarulhos Airport

Novotel Itu Golf & Resort

No Rio de Janeiro

Fairmont Copacabana

Santa Teresa Rio de Janeiro MGallery Collection

Novotel Leme

Em Pernambuco

Grand Mercure Recife Boa Viagem

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades