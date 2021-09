República Tcheca reabre para brasileiros vacinados; Coronanac não vale

Por Nathalia Molina*

A República Tcheca está aberta para brasileiros vacinados completamente com imunizantes aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency – EMA), segundo decisão do Ministério da Saúde do país. Entre as vacinas aplicadas no Brasil, a Coronavac ainda está sendo analisada pelo órgão europeu; portanto, não é aprovada para viajar para o país europeu. A AstraZeneca Covishield ainda é uma dúvida. A decisão vale desde 1º de setembro.

O governo do país ainda não confirmou se serão aceitos turistas imunizados com a AstraZeneca Covishield. A agência da Europa já aprovou: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen. Em maio, a EMA começou a analisar a Coronavac, mas ainda não divulgou seu parecer sobre o imunizante da Sinovac.

O órgão não aprovou a AstraZeneca Covishield, fabricada pelo laboratório indiano Serum Institute, para o Green Pass da União Europeia (passaporte de vacina do bloco europeu). A agência é responsável por regular o que afeta a saúde dos cidadãos dos países-membros. Cabe ao órgão analisar os pedidos de medicamentos aceitos pela União Europeia como um todo. Essa negativa da EMA, por exemplo, deixa britânicos imunizados com a AstraZeneca fabricada na Índia sem saber se poderão viajar para os países da União Europeia, já informou o Guardian.

Sem exame, com seguro-viagem para covid

Brasileiros autorizados a fazer turismo na República Tcheca têm de contratar um seguro-viagem com cobertura contra a covid-19. Não precisam cumprir quarentena tampouco apresentar exame PCR negativo para entrar no país, mas o turista deve estar atento às exigências feitas pela companhia aérea escolhida para o transporte até a Europa. Além disso, o viajante do Brasil precisa preencher um formulário online e obter o QR code.

Desde o fim de junho, Espanha, Alemanha, França, Suíça e Canadá já aprovaram a entrada de viajantes 100% vacinados. No caso da Espanha e da Suíça, valem todas as vacinas aplicadas no Brasil. Isso porque esses dois países aceitam todos os imunizantes aprovados pela União Europeia ou pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que inclui a Coronavac. Portugal não exige vacinação, e sim a apresentação de teste PCR ou antígeno negativo.

Na América do Sul, o Peru permite de novo a entrada de viajantes brasileiros a partir de hoje, 6 de setembro, apenas com a apresentação de teste PCR negativo. Argentina e Chile seguem fechados, e a abertura do Uruguai para turistas brasileiros está programada para 1º de novembro.

* Sou jornalista de turismo