Rio de Janeiro transmite jogo da seleção brasileira na praia

Torcida tem novo encontro com a seleção nesta sexta. Foto: Abedin Taherkenareh/Efe

Quem estiver no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (22), quando a seleção brasileira entra em campo na Rússia para enfrentar a Costa Rica, pode assistir à partida na praia.

Mais de 60 quiosques da orla aderiram à iniciativa Rio, Praia & Futebol, e transmitirão gratuitamente as partidas. Os torcedores só pagam o que consumirem.

Marcado para as 9 horas da manhã, o jogo desta sexta-feira será acompanhado de café da manhã em alguns quiosques. O projeto prevê também rodas de samba, DJs e espaços infantis.

Além dos jogos do Brasil, os quiosques vão transmitir a disputa pelo 3.º lugar e a final da Copa, com ou sem a seleção brasileira entre os dois finalistas (vai, Brasil!).

Quiosques têm decoração temática. Foto: Orla Rio Concessionária

Confira quais são os quiosques participantes:

Barra da Tijuca

Aloha – Av. Lúcio Costa em frente a R. Oman – Chopp Saúde /Adega da Maria

Bar do Gil – Av. Pepê s/nº – Hotel Praia Linda

Barra 1 – Av. Lúcio Costa – em frente ao Condomínio Barramares – Ed. Egeu bl. 02

Barramares – Av. Lúcio Costa – em frente ao Condomínio Barramares – Ed. Egeu bl. 02

Boteco do Seu João – Av. Lúcio Costa – em frente à R. Gastão Formenti – entrada Condomínio Vivendas

Clássico Beach Club – Av. Pepê – em frente ao nº 1014 – Jardim Escola Catavento/ Av. Lucio Costa nº 5000 – 5200 – Condomínio Golden Green

Cocoloko – Av. Lúcio Costa, 2940 – Terrazzas

Dom Marvim – Av. Lúcio Costa – em frente à Av. Peregrino Jr. – Barrabella Hotel Residence

Hula Hula – Av. Lúcio Costa – em frente ao Posto BR / Forest

Joilton – Av. Lúcio Costa, 3700 – Riviera Country Club / Savoir Vivre Apart Hotel

Lelê – Av. Lúcio Costa, 3650 – Nevada Praia Clube / Varandas do Atlântico

Naná – Av. Lúcio Costa s/nº – próximo ao Ocean Front Resort

Pescador – Avenida Lucio Costa – – em frente à Av. Ayrton Senna

Quiosque da Boa – Av. Pepê – em frente à Av. Olegário Maciel – Hotel Barra Sol

Rico Point – Av. Lúcio Costa – altura do 3800

Rio Point – Av. Lúcio Costa s/nº – estacionamento antes do Barramares

Rock e Beer – Av. Lúcio Costa, 5706 – Marapendi Hotel Residência

Seu Vidal – Av. Lúcio Costa – em frente à Av. Projetada A

Via 11 – Av. Lúcio Costa – em frente à Praça São Perpétuo

Yndú – Av. Pepê – em frente a Av. Belissário Leite de Andrade Neto

Copacabana

Abracadabra – Av. Atlântica – em frente à Praça do Lido

Atlântico – Av. Atlântica – altura da R. Duvivier

Axe Rio – Av. Atlântica – em frente à R. Figueiredo Magalhaes

Boteco da Orla – Av. Atlântica – altura Posto 05

Botequim da Praia – Av. Atlântica – entre as Ruas Souza Lima e Sá Ferreira

Cantinho Cearense – Av. Atlântica – altura da R. Duvivier

Chopp Brahma – Av. Atlântica – altura da R. Fernando Mendes / Av. Atlântica – entre as Ruas Siqueira Campos e Figueiredo Magalhaes /Av. Atlântica entre as Ruas Figueiredo Magalhaes e Santa Clara/ Av. Atlântica – altura da R. Djalma Urich/ Av. Atlântica – altura do Posto 06

Quiosque da Boa – Av. Atlântica na altura da Rua Prado Junior

Coisa de Carioca – Av. Atlântica – altura da R. Constante Ramos

Costello – Av. Atlântica – altura da R. Paula Freitas

Del Mare – Av. Atlântica – altura da R. Paula Freitas

Deck Zero Nove – Av. Atlântica – altura da R. Fernando Mendes

Espetto Carioca – Av. Atlântica – altura da Rua República do Peru

Flor do Caribe – Av. Atlântica – altura do Rio Othon Palace

Habib´s – Av. Atlântica – altura do Posto 3

Las Empanadas – Av. Atlântica – altura da R. Miguel Lemos

Nativoo – Av. Atlântica – altura da R. Bolívar

Praia Skol 360º – Av. Atlântica – entre as Ruas Constante Ramos e Santa Clara

Pizzaria Rainbow – Av. Atlântica – em frente ao Copacabana Palace

Santa Clara – Av. Atlântica – em frente à R. Santa Clara

Pizza in Cone – Av. Atlântica – altura da R. Djalma Urich

Posto Seis – Av. Atlântica – em frente ao hotel Sofitel

Ipanema

Quase Nove – Av. Vieira Souto – em frente à R. Vinícius de Moraes – Hotel Sol de Ipanema

Leblon

Cafe de La Musique – Av. Delfim Moreira, S/Nº – Em frente à Rua Rainha Guilhermina

Mirante Sonhador – Mirante do Leblon

Riba – Av. Delfim Moreira – em frente à R. Almirante Pereira Guimarães

Varanda – Av. Delfim Moreira – em frente ao nº 556

Leme

Chopp Brahma – Av. Atlântica – próximo à Pedra do Leme

Coco Verde – Av. Atlântica – altura da Av. Princesa Isabel

Espaço A – Av. Atlântica – em frente ao hotel Windsor

Espetto Carioca – Pedra do Leme

Pedra do Leme

Provisório – Av. Atlântica – em frente à R. Martin Afonso

Resenhando – Av. Atlântica – em frente à R. Anchieta

Recreio dos Bandeirantes

10 e Meio – Av. Lúcio Costa – em frente à Av. Desembargador Oscar Tenório

Praia Club – Av. Lúcio Costa – em frente ao nº 17.000

Pontal.com – Av. Lúcio Costa – em frente à Praça do Skate

Pesqueirinho – Av. Lucio Costa – em frente ao Bosque do Recreio

Point 3M – Av. Lúcio Costa – em frente à Av. Glaucio Gil – Posto Ipiranga

Porto Seguro – Av. Lúcio Costa – em frente ao Contorno

P9 Nações Unidas – Av. Lúcio Costa – em frente a Av. Pedro Moura

Sorriso Carioca – Av. Lúcio Costa – em frente à Av. Pedro Moura

São Conrado

QuiQui – Av. Prefeito Mendes de Morais – em frente à R. Herbert Moses

A lista também está disponível no site da Orla Rio Concessionária, organizadora da ação:

http://orlario.com.br/new/event-pro/torca-pelo-brasil-na-orla/