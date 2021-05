Rio Experiência mostra a cidade em passeios e roteiros temáticos

Por Nathalia Molina*

Com passeios a pé, o Rio Experiência mostra a cidade para visitantes e moradores, por outros ângulos, além dos típicos de turismo. O projeto começa com uma série de vídeos de roteiros por bairros cariocas, mesclando curiosidades, história, cultura e paisagens. No futuro, os tours temáticos no Rio de Janeiro serão oferecidos presencialmente.

Sou uma entusiasta de passeios a pé por cidades, especialmente se contextualizam os lugares por onde se passa. Como carioca, já estive ao longo da vida em pontos mostrados nos primeiros vídeos desse projeto. Como moradora de São Paulo há 22 anos, já estive nesses bairros em visitas à minha família no Rio de Janeiro antes da pandemia (imagens que ilustram este texto).

O projeto Rio Experiências surgiu a partir de um grupo composto pelo professor de Turismo Kadu Guimarães, pela designer Leila Victor, pela pesquisadora Irene Bohnsack e pelo agente de viagens Marcelo Martins.

Dos 20 vídeos previstos na primeira fase, quatro já estão disponíveis no canal do YouTube: Copacabana Art Déco (ícones do bairro da zona sul); Nas Trilhas do Cinema Carioca (região da Cinelândia e arredores, no Centro); Jardim Botânico e Arquitetônico (natureza e patrimônio no bairro da zona sul) e Caçadores da Urca Perdida (história do bairro onde fica o Pão de Açúcar).

Idealizador do Rio Turista Cidadão, projeto com walking tours que destacam a memória urbana de bairros cariocas, o próprio Guimarães está à frente do tour pelo bairro da Urca. Ao passeio pelo estilo Art Déco em Copa, o público é levado pelo jornalista Rafael Bokor, fundador de Rio – Casa & Prédios Antigos com dois livros sobre o tema. Esses dois roteiros do Rio Experiência já estão detalhados no site e com inscrição aberta aos interessados em fazer o tour presencial.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades