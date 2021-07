Rio tem descontos para curtir a cidade e festival de comidinhas na orla

Por Nathalia Molina*

O viajante que tem em mente dar uma escapada ao Rio ainda nas férias de julho pode aproveitar até o fim do mês os benefícios da campanha O Rio Não Para, realizada pela Hotéis Rio em parceria com outras empresas do setor de turismo da cidade. Companhia aérea oficial da ação, a Gol tem oferecido promoções de passagem partindo de vários pontos do Brasil com destino ao Aeroporto do Galeão.

Entre os meios de hospedagem participantes da campanha e com diárias mais baratas estão hotéis como Santa Tereza MGallery, Fairmont e as unidades da Rede Windsor na cidade. Viajantes que se hospedarem em um dos empreendimentos participantes têm acesso a uma série de benefícios, caso dos listados abaixo.

A orla que beira Leblon, Ipanema e Copacabana faz parte do city tour operado pela Rio Line, que sai de São Conrado rumo à estação Trem do Corcovado, onde fica a estátua do Cristo Redentor (não inclui a subida). Com duas saídas de quarta a domingo, o passeio de quatro horas é gratuito para os hóspedes de empreendimentos participantes e passa ainda por outros cartões-postais cariocas, como a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Parque Lage (opcional).

O benefício no caso do Bondinho Pão Açúcar e da Rio Star está relacionado a fast pass. No primeiro, o bilhete de acesso rápido sai com 30% de desconto e dá direito a garrafa de água e entrada preferencial às estações do parque. A roda-gigante dá o fast pass de cortesia.

Outro integrante da campanha O Rio Não Para, o Grupo Cataratas – que opera o AquaRio, o BioParque e as vans de acesso ao Cristo – está com a ação Férias: Diversão em Dobro. Nela, o visitante pode conhecer duas atrações com preços especiais e até 40% de desconto.

Novas comidinhas na orla carioca

Cariocas e turistas têm até o fim de julho para provar e votar nas receitas criadas pelos 120 quiosques de praia do Rio para o Prêmio Sabores da Orla. Em sua 4ª edição, o festival promovido pela concessionária Orla Rio tem no júri nomes como os chefs Frédéric Monnie e Jimmy Ogro.

O Prêmio Sabores da Orla dará R$ 50 mil em prêmios. Estão na disputa pratos como o bolinho de moqueca, do Samba Social, e o Papo 10 (polvo grelhado, batatas calabresa, tomate cereja e crocante de bacon com aioli de páprica defumada), do Coisa de Carioca. O público vota por meio do aplicativo Sabores da Orla, disponível na Apple Store e no Google Play.

