Rosewood abre em São Paulo 1º hotel da marca de ultraluxo na América do Sul

Por Nathalia Molina*

O primeiro hotel na América do Sul da Rosewood Hotels & Resorts, uma das mais luxuosas redes hoteleiras do mundo, acaba de abrir em São Paulo, perto da Avenida Paulista. Com seis restaurantes e bares, duas piscinas, cinema, estúdio de música, espaços para eventos e wellness Asaya (conceito de bem-estar da rede hoteleira, o empreendimento faz parte da Cidade Matarazzo, requintado complexo instalado numa propriedade histórica da região. É mais um empreendimento que reforça a tendência de turismo de luxo em alta.

Projetado pelo arquiteto Jean Nouvel, ganhador do Prêmio Pritzker, e pelo renomado designer Philippe Starck, o hotel foi desenvolvido a partir da antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, do início do século 20, mantendo sua identidade. Nouvel assina ainda uma nova torre com jardins verticais, que terá interior por Starck. No projeto, os 160 quartos e 100 suítes do Rosewood São Paulo se distribuem pelas duas construções.

Com 26 hotéis, resorts e residências de luxo em 15 países, a Rosewood Hotels & Resorts tem 26 novas propriedades sendo desenvolvidas. A marca mantém entre suas premissas a filosofia A Sense of Place, na qual a cultura e a história das construções onde se localizam os hotéis devem inspirar as experiências dos hóspedes.

Com isso, a unidade em São Paulo terá uma coleção permanente de arte, com cerca de 450 obras de 57 artistas brasileiros contemporâneos. A Capela Santa Luzia, datada de 1922, também foi reformada e passa a ser usada para casamentos e celebrações.

Experiências gastronômicas

Os seis espaços gastronômicos do Rosewood São Paulo são: Blaise, restaurante de cozinha francesa e suíça combinadas; Taraz, com cardápio do chef Felipe Bronze, inspirado na cozinha sul-americana com pratos para compartilhar; Le Jardin, espaço do lobby aos jardins do hotel, com gastronomia moderna durante o dia todo; Rabo di Galo, bar com pocket shows e drinks clássicos do Brasil; Emerald Garden Pool & Bar, restaurante de culinária confort; e Belavista Rooftop Pool & Bar, para adultos aproveitarem a vista panorâmica da cidade.

À frente de todos está o chef Felipe Rodrigues, com experiência em restaurantes e hotéis na Europa e em companhia da sous chef executiva Rachel Codreanschi, da chef pâtissier Saiko Izawa e da chef de mixologia Ana Paula Ulrich.

* Sou jornalista de turismo, escrevo também o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades