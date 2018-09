Royal Caribbean anuncia ilha privada no Caribe e fala em voltar ao Brasil

Tirolesa cruza o Symphony of the Seas, maior navio de cruzeiro do mundo.

Ausente do litoral brasileiro desde o verão de 2016, quando o navio Rhapsody of the Seas fez os seus últimos roteiros pelo País, a companhia de cruzeiros Royal Caribbean vai voltar ao Brasil. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (19), pelo CEO da empresa, Michael Bayley. Bayley, no entanto, não deu previsão de data, nem de qual navio virá ao País. “Ainda não posso contar”, disse ao Estado.

O executivo esteve na cidade de São Paulo para anunciar a abertura de uma ilha privada nas Bahamas, que passará a fazer parte dos roteiros pelo Caribe a partir do próximo ano. Batizada de Perfect Day at CocoCay terá parque aquático com 13 toboáguas, a maior piscina de água doce do Caribe, piscina de ondas, tirolesa e duas praias. Também contará com um balão de gás hélio que subirá a uma altura de 135 metros para que os passageiros possam observar a ilha do alto. A previsão é de que a maioria das atrações esteja funcionando até meados de 2019.

Perspectiva eletrônica da ilha Perfect Day at CocoCay.

Perfect Day at CocoCay será a primeira inauguração no âmbito de um projeto que pretende lançar ilhas particulares em vários destinos da Royal Caribbean pelo mundo. A empresa transporta cerca de metade dos brasileiros que procuram cruzeiros no Caribe a cada ano, de acordo com dados da Associação Internacional de Cruzeiros no Brasil (Clia Brasil).

Bayley ainda citou rapidamente a alta do dólar no País e a falta de infraestrutura portuária como obstáculos ao retorno da companhia.

A Royal Caribbean opera cruzeiros de 3 a 12 noites pelo Caribe, partindo de Maryland, Nova York e Flórida. O maior navio de cruzeiros do mundo, Symphony of the Seas, navegará pela região a partir de novembro, com base em Miami.

