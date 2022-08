São Paulo e Rio de Janeiro lideram a preferência dos viajantes no Brasil

Por Nathalia Molina*

As maiores capitais do País lideram a preferência em viagens de brasileiros e estrangeiros. São Paulo e Rio de Janeiro foram os destinos mais vendidos no segundo trimestre de 2022, de acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), e já apareciam no topo da lista no trimestre anterior. As duas cidades também foram as mais reservadas por viajantes do exterior na plataforma de hospedagem Booking para o mês de julho deste ano.

Para embarques internacionais, pela ordem, os brasileiros compraram mais no segundo trimestre: Portugal, Estados Unidos, França, Argentina e, empatadas, Itália e Espanha. Dentro do Brasil, Gramado (3ª), Salvador (4ª) e Brasília e Foz do Iguaçu (empatados na 5ª posição) foram os outros destinos mais vendidos no segundo trimestre deste ano. O segmento de sol e praia ainda desperte o maior interesse dos turistas que compraram nas agências: 56,3% das empresas citaram esse segmento entre os mais vendidos, ao lado de cruzeiros (49,3%) e viagens de perfil cultural (45,1%).

Abav Expo será realizada em Pernambuco em setembro

O levantamento da Abav foi divulgado na coletiva de apresentação da 49ª Abav Expo. Em 2022, Pernambuco recebe o evento, que é itinerante. No ano passado, a maior feira de turismo do Brasil voltou a ter o formato presencial, em Fortaleza, após o virtual em 2020, no auge da pandemia no País.

Para a próxima edição, de 21 a 23 de setembro, são esperados em torno de 30 mil visitantes no Centro de Convenções de Pernambuco, na cidade de Olinda. Estarão na feira 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal, além de 11 destinos internacionais, entre eles, Argentina, Uruguai, Bahamas, Kissimmee (Estados Unidos) e Marrocos. As 1.500 marcas participantes incluirão as companhias aéreas Azul, Gol, Latam, Aerolíneas Argentinas, Copa e TAP.

Estrangeiros também reservam mais para as duas capitais

Foz do Iguaçu (3º) e Salvador (4º) também estão na lista dos destinos mais reservados por turistas estrangeiros na Booking para julho de 2022, com Fortaleza completando os top 5. Argentinos, americanos, franceses, uruguaios e alemães, nesta ordem, foram os que mais reservaram hospedagens na plataforma para o mês passado no Brasil. A pesquisa foi realizada online com 24.055 adultos de 31 países que planejam viajar dentro dos 24 meses seguintes.



* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe viagens, novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja e no Como Viaja | podcast de viagem