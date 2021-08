São Roque tem novo piquenique sob vinhedos e temporada de alcachofra

Por Nathalia Molina*

O Roteiro do Vinho, em São Roque, tem um novo passeio na natureza: piquenique sob vinhedos. O complexo enogastronômico Vila Don Patto lança o bar ao ar livre Vinhas da Vila, que prepara cestas com guloseimas nos fins de semana e feriados nacionais. Para o início de 2022, a Don Patto prevê a inauguração de um hotel-boutique.

As cestas de piquenique preparadas pelo bar Vinhas da Vila servem duas pessoas, com toalha e taças. É necessário reservar com antecedência. Há duas opções, ambas com duas águas, um suco de uva de um litro, dois refrigerantes, frios, pães e um vinho. Além disso, vêm: salada de frutas, bolo, quiche lorraine, geleia caseira de morango, manteiga e cream cheese, na cesta no valor de R$ 325; ou mix de frutas secas, mini quiche de alcachofra, um tipo de patê, doce de leite e suspiro, por R$ 380.

Nos fins de semana, a Vila Don Patto também passa a oferecer apresentações de dança típica portuguesa no complexo de 50 mil m² de área, onde há ainda coloridos guarda-chuvas suspensos, numa alusão à cidade portuguesa de Águeda.

O espaço conta ainda com restaurante português, italiano, café, redário, empório, padaria, pastifício, choperia, parquinho infantil, pista de off road, trilha e loja de lembrancinhas. Em junho, foi lançado o e-commerce com vinhos e bebidas da marca.

Temporada de alcachofra em São Roque

São Roque se prepara também para a temporada de alcachofra, em setembro e outubro. Com o clima propício para o cultivo da alcachofra, a região usa o ingrediente em diversos preparos: cozido, assado, empanado, em molho e até sorvete. Os restaurantes da cidade, a menos de uma hora de carro da capital paulista, criam tanto pratos salgados para as refeições quanto doces para a sobremesa.

Na Cantina Tia Lina, a chef Carol Góes desenvolveu três pratos para esta temporada: Alcachofra ao Alho e Azeite (R$ 28), Alcachofra Recheada (R$ 31) e Alcachofra ao Vinagrete (R$ 26). De sobremesa, o público pode experimentar Alcachofra Crocante. Fundado em 1999, Lina Sgueglia Góes, pela filha de italianos, o restaurante tem também um empório, com patês, geleias, massas e assados congelados e rótulos de vinho importados, numa parceria com a importadora e distribuidora Grand Cru.

O Sítio Quintal das Alcachofras faz lasanha com o ingrediente (R$ 159, para duas pessoas). No Alma Galiza, a Taberna El Peregrino (exige reserva pelo telefone 11-4711-1900) serve Paella de Alcachofras, a R$ 75 por pessoa.

Já as alcachofras chilenas são o destaque no menu da Vinícola XV de Novembro, que prepara alcachofra empanada no espeto (R$ 18) e coração de alcachofra com alho frito, azeitona e fios de palmito (R$ 72). Para saber mais sobre as novidades na cidade, acesse o Instagram do @RoteirodoVinho.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades