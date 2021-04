SeaWorld abre toboágua de duelo mais alto do mundo no Aquatica Orlando

Por Nathalia Molina*

A SeaWorld Parks inaugurou o toboágua de duelo mais alto do mundo e o primeiro da Flórida, no parque Aquatica Orlando. Na nova atração Riptide Race, os participantes saem de uma torre de 20 metros de altura em boias com capacidade para duas pessoas cada. As duas pistas de corrida ficam lado a lado.

Com curvas, o tubo tem partes abertas e fechadas. As paredes da Riptide Race são baixas, o que permite que os adversários se vejam ao longo da descida. A corrida percorre cerca de 200 metros no total. Visitantes de todas as idades podem participar da brincadeira, desde que tenham altura mínima de 1,07 metro.

Dá uma olhada no vídeo de lançamento da aventura no Aquatica Orlando:

Ingressos comprados em 2019 e 2020

Na Flórida, a SeaWorld Parks mantém ainda dois parques de diversões temáticos (SeaWorld Orlando e Busch Gardens) e outros dois parques aquáticos (Discovery Cove e Adventure Island). A empresa estendeu até 31 de dezembro de 2022 a validade de ingressos dos parques que foram comprados de agências e operadoras de viagem parceiros, em 2019 e 2020.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades