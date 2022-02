Sem PCR na chegada, turismo britânico divulga experiências diferentes

Por Nathalia Molina*

De olho no retorno dos viajantes estrangeiros, o turismo britânico lança campanha destacando experiências fora do convencional. De passeio pelo Rio Tâmisa numa banheira de hidromassagem em Londres a hospedagem num barco de luxo em Manchester, estão em destaque tours e atrações diferentes dos tradicionalmente conhecidos na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales. Visitantes totalmente vacinados não precisam mais fazer exame PCR na chegada ao Reino Unido desde ontem, 11 de fevereiro. O Reino Unido aceita todas as vacinas aplicadas no Brasil.

A campanha mundial do VisitBritain, órgão responsável por divulgar o turismo britânico, foi chamada de Welcome to Another Side of Britain (Bem-vindos a outro lado da Grã-Bretanha). Veja algumas das ideias para descobrir em cidades como Londres, Liverpool, Edimburgo, Manchester, Glasgow, Bath, Bristol, Cardiff, Birmingham e Brighton:

Passear de banheira de hidromassagem em Londres

Que tal dar um voltinha pelo Rio Tâmisa, em Londres, a bordo de uma banheira de hidromassagem? Com água a uma temperatura de 38 graus, as embarcações da Skuna cruzam a região de Canary Wharf.

Participar do criativo Fringe em Edimburgo

O Festival Fringe de Edimburgo tem sua 75ª edição em 2022, de 5 a 29 de agosto, tomando conta dos bares, teatros e ruas da cidade. O evento junta artistas novatos e consagrados, em peças, apresentações de dança e shows de humor, música e poesia.

Fazer o próprio gin em Cardiff

Na Cardiff Distillery, é possível fazer mais do passeios e degustações. Dá para aprender sobre o processo de destilação e criar a própria bebida na Gin School.

Grafitar em Bristol, a cidade de Bansky

As oficinas práticas da Graft permitem compreender sobre o desenvolvimento da street art, pintando com spray e estêncil. A cidade natal de Banksy, ícone mundial desse tipo de arte volta a ter seu festival temático, o Upfest, em maio de 2022, com pintura, música e oficinas.

Divertir-se no mirante em Brighton

A 138 metros de altura, o mirante British Airways i360, em Brighton, mostra desde Isle of Wight (a maior ilha do Canal da Mancha) aos penhascos das Seven Sisters, no sudeste da Inglaterra. Lá no alto também há música ao vivo, experiências gastronômicas e até aulas de ioga.

Hospedar-se num barco de luxo em Manchester

Embarcações de última geração, com móveis luxuosos e flores de seda, podem ser alugadas para hospedagem. Com até seis pessoas a bordo, o barco da Vatten Hus de Manchester passeia pelos canais da cidade inglesa.

Andar sobre o telhado do Estádio do Tottenham em Londres

O passeio chamado de A Dare Skywalk exige coragem dos visitantes. É a chance de ver o Tottenham Hotspur Stadium a partir de uma outra perspectiva: sobre o telhado, numa passarela de vidro.

Grandes eventos e recuperação em 2022

O VisitBritain espera recuperar parte das perdas em gastos com visitantes estrangeiros com essa ação e os grandes eventos programados para 2022 na região; entre eles, o Jubileu de Platina da Rainha (com o tradicional desfile em 2 de junho) e o Unboxed (celebração da criatividade, em todo o Reino Unido, de 1º de março a 2 de outubro).

A campanha internacional de marketing Welcome to Another Side of Britain (Bem-vindos a outro lado da Grã-Bretanha) recebeu um investimento de 10 milhões de libras. Apenas ao longo de 2021 e até o momento em 2022, a perda em gastos de visitantes estrangeiros no Reino Unido estimada pelo VisitBritain já ultrapassa 48 bilhões de libras. Essa é a terceira maior indústria de serviços. Antes da pandemia, os turistas internacionais renderam uma receita de cerca de 28 bilhões para a economia do Reino Unido em 2019.

Reino Unido sem PCR

A exigência de exame PCR na chegada ao Reino Unido caiu para viagens desde ontem, 11 de fevereiro, desde que o turista esteja totalmente vacinado (com duas doses ou a única) pelo menos 15 dias antes. Vale ter tomado tanto duas doses do mesmo imunizante quanto diferentes marcas combinadas.

Antes do embarque, nenhum teste de covid é requisitado também de passageiros imunizados. O Reino Unido aceita todas as vacinas aplicadas no Brasil: CoronaVac, AstraZeneca/Covishield, Pfizer e Janssen. Quem viajar para Inglaterra, Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte precisa apenas preencher um formulário de saúde online, na página oficial do governo. O Passenger Locator Form tem de ser preenchido dentro das 48 horas que antecedem a chegada ao Reino Unido.

Para menores de 18 anos, independentemente do status de vacinação, valem as regras para viajantes vacinados. Se o menor estiver viajando com um adulto, seus dados podem ser inseridos no formulário preenchido por esse adulto.

