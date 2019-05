Sete piscinas naturais para você e o mozão ficarem juntos e shallow now

A cantora Paula Fernandes divulgou em suas redes sociais a versão criada por ela para a música Shallow, trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper. O refrão, que na versão nacional termina com a frase “juntos e shallow now” (algo como “juntos e no raso agora”) não agradou a internet, que logo deu uma resposta à sua maneira: criando uma variedade infinita de memes. A canção Juntos foi lançada oficialmente no domingo, 19, em um dueto com o cantor Luan Santana. Ainda está prevista a gravação de um DVD em junho.

Buscando um sentido para a frase do refrão e por se tratar de uma música romântica, que fala em reconciliação, o Viagem fez uma lista de sete lindas piscinas naturais para curtir ao lado do mozão e, assim, vocês ficarem juntos e shallow agora ou quando quiserem. De preferência, nas luas cheia ou nova, quando a amplitude de maré é maior e vocês podem curtir ainda mais o shallow do mar.

Maragogi

Queridinha das piscinas naturais do Brasil, Maragogi é para ficar juntos e shallow com muitos outros turistas, que chegam em catamarãs – embora haja um limite diário de visitantes para garantir a preservação do local. Há muitas agências de receptivo na cidade que reservam o passeio (em média, R$ 100). São cerca de 20 minutos para chegar à área das piscinas. Tudo depende de como estará a maré no dia, mas o passeio todo costuma durar, em média, 2h. Para algo mais romântico e intimista, procure as pousadinhas charmosas do entorno (a cidade de Japaratinga é uma ótima ideia), que indicam passeios para áreas mais exclusivas.

São Miguel dos Milagres

Também no litoral alagoano, São Miguel dos Milagres oferece uma experiência mais intimista com as galés. Os passeios são feitos em barcos menores – dá para ir só você e seu amado (a) – e as pousadas costumam ter seu próprio barqueiro de confiança para recomendar. Outra vantagem é que da Praia do Toque (a mais charmosa de Milagres) às piscinas naturais são apenas 10 minutos. E, se começar a chegar muitos barcos, o barqueiro sempre tem um truque na manga para levar vocês a um lugar menos concorrido.

Porto de Galinhas

A apenas 50 quilômetros do Recife, Porto de Galinhas é um dos destinos mais visitados do País. Para quem busca boa infraestrutura hoteleira e variedade gastronômica, esse é o lugar. A visita às piscinas naturais é feita de maneira bem organizada, na hora: você chega, compra os ingressos na cabine em frente à praia e já vai direto no jangadeiro indicado pela associação. É possível que você tenha de aguardar um pouco até outros passageiros chegarem, mas não há pressa: a paisagem é linda, e são só cinco minutinhos até os arrecifes que deram fama ao local – um deles tem o formato do mapa do Brasil.

Ilha de Boipeba

Localizada ao sul de Salvador, a ilha mantém preservado um cenário rústico. Ali não entram carros e há opções de hospedagem tanto para mochileiros quanto para quem procura um destino romântico, com pousadas de charme e bons restaurantes. A pedida ali é relaxar.

Os visitantes chegam de barco ou balsa no povoado de Velha Boipeba, e por ali mesmo já dá para marcar seu passeio até as piscinas naturais. Na alta temporada a área fica cheio de turistas que fazem passeios de um dia vindos de Morro de São Paulo, mas, no resto do ano, o clima é de tranquilidade. Há um bar flutuante que serve drinques e cerveja – e não custa lembrar: não deixe lixo ali, ok?

Piscinas do Seixas

Com boa infraestrutura e ótimas opções de bate-volta, João Pessoa é para quem quer ficar a dois, mas sem perrengues. As piscinas naturais do Seixas são menos exploradas, e é preciso partir de barco da Praia da Penha, um vilarejo de pescadores. A maioria dos turistas vai para as piscinas do Picãozinho – para chegar lá, os passeios partem de Tambaú, no centro da capital paraibana. A melhor época para ficar shallow ali não é now, mas de dezembro a março, quando as águas ficam com esse tom caribenho da foto acima. Se tiverem disposição, estiquem até a praia de nudismo de Tambaba, considerada uma das mais bonitas do Brasil e onde só entram casais.

Lençóis Maranhenses

Em Lençóis sim, a hora de ficar juntos e shallow é now. De junho a setembro, as lagoas estão cheias das águas das chuvas que caem de janeiro a maio. É preciso caminhar para chegar a elas – por isso, não esqueça da água, do protetor solar e de um chapéu. No caminho, lagoas para contemplar e se banhar – a temperatura é sempre morninha, agradável a ponto de ninguém querer ir embora dali. A principal base para quem vai à região é Barreirinhas: desembarque em São Luís, a 185 km de distância – a estrada está novinha, o que facilitou muito a viagem. Para explorar o Parque Nacional, a base é Atins – fique ao menos uma noite por lá.

Se tiverem tempo e gosto para aventura, invista na Rota das Emoções, que passa ainda por Jericocoara (que esbanja charme e bons restaurantes) e pelo Delta do Parnaíba.

Baía dos Porcos

Você pode usar ou não a hashtag #noronhe-se, a exemplo dos famosos que vivem passando férias em Fernando de Noronha. Entre tantos cenários paradisíacos, perfeitos para viagens a dois, a Baía dos Porcos é considerada por muitos a praia mais bonita da ilha (numa disputa acirradíssima com a do Sancho). O Morro Dois Irmãos fica ali, pedindo para ser fotografado o tempo todo dos mais variados ângulos possíveis.

Para visitar a praia, só na maré baixa, por uma trilha da Cacimba do Padre. É assim que se formam as piscinas naturais, entre as formações rochosas bem na beirinha da água. Leve equipamento para praticar snorkelling.