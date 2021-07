Tendências em turismo, gastronomia e entretenimento são temas de evento

Por Nathalia Molina*

Um evento para discutir o que há de novo nos setores de turismo, gastronomia e entretenimento, com gente que entende dos três assuntos. O Tendências 360, realizado de terça a quinta desta semana, traz cases e palestras com convidados nacionais e keynotes estrangeiros.

“Neste ano, temos convidados e keynotes brasileiros e, como novidade, estrangeiros também, como o Tom Marchart, da Black Tomato, empresa de viagens de luxo, e o Bill Aulet, do MIT (Massachusetts Institute of Technology), que fala sobre empreendedorismo disciplinado”, diz Carolina Sass de Haro, sócia da Mapie. Especializada em hospitalidade e turismo, a consultoria é uma das realizadoras do evento, ao lado de Disque9, blog de tendências e laboratório de inovação em serviços da Mapie, e Nazdarovia, empresa de promoção e organização de eventos gastronômicos no Brasil.

Esta é a segunda edição do evento, que neste ano tem como tema O Lado Bom da Vida – Fun Food Travel, áreas entre as que mais sofreram com a pandemia e vêm se reinventando para o futuro. “Os painéis discutem as principais tendências de slow travel, slow food, consumo mais responsável, mais conectado com a cadeia local, inclusivo, cuidando do ambiente. A gente percebe que está alto o desejo de se reunir e vê muito fortalecido nas tendências esse comportamento de aproveitar as experiências e os momentos”, afirma Carolina.

Ela lembra que falar de tendências significa algo que ainda estão no começo, ou seja, menos de 20% da população faz. “Quando passa do ponto da virada deixa de ser considerado tendência”, explica a especialista. “A pandemia foi um importante fator de reflexão sobre questões econômicas e overtourism. Mas a gente deve observar que isso não exclui outros hábitos. Muitas vezes a mesma pessoa procura o que já existe e o que é tendência.”

Programação sobre tendências pós-vacina

Na terça, das 17h às 17h20, tem Tom Marchant (Black Tomato) falando sobre Saudades de Viajar: as Tendências do Turismo no Mundo Pós-Vacina. Ailin Aleixo (Vai se Food) fala sobre Gastronomia do Futuro: o que Comemos Molda o Mundo, na quarta, das 14h20 às 14h40. No fim do mesmo dia, das 17h às 17h20, Bill Aulet aborda Liderança e Empresas Anti-Frágeis: o Empreendedorismo no Mundo Incompreensível.

​“A gente monitora tendências constantemente, e a preocupação com o impacto do consumo vem crescendo ano a ano, principalmente entre as gerações mais jovens. Durante a pandemia, consumidores deixaram de comprar e se posicionaram contra marcas que não cuidavam de suas equipes, por exemplo, restaurantes abertos com a equipe exposta”, exemplifica Carolina.

Outros painéis do evento incluem Viagens para Escapar: como o Slow Travel e o Nomadismo Digital estão Transformando o Turismo (terça, 15h20-16h); Os Eventos Híbridos Vieram para Ficar? Uma Conversa sobre o Presente e o Futuro (terça, 16h20-17h); O Desejo de Celebrar Impulsionando a Retomada dos Festivais e Eventos Presenciais (quarta, 14h40-15h20); Turismo Que Faz Bem: Responsabilidade e Diversidade nas Viagens (quinta, 14h40-15h20); e Planet-Based Food: Como a Alimentação Pode Mudar o Mundo? (quinta, 16h20-17h).

Como acompanhar o evento online

O Tendências 360 é totalmente online, e o conteúdo ficará disponível para acesso por 30 dias após a realização do evento. A renda arrecadada com a venda de ingressos será revertida para três ONGs: Garupa (turismo), Gastromotiva (gastronomia) e Instituto Playing for Change (entretenimento).

Quando: 27, 28 e 29 de julho, das 14h às 18h

Ingressos: R$ 59 (+ R$ 5,90 de taxa)

Site: tendencias360.com.br

