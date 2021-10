Tobomusik, no Beach Park, junta trilha do Alok e efeitos em toboágua

Por Nathalia Molina*

O Tobomusik é a novidade do Beach Park para o próximo verão. Primeiro toboágua da América Latina a juntar efeitos visuais com música, o brinquedo conta com a trilha sonora produzida pelo DJ Alok. Os tubos translúcidos brilham com cores e desenhos formados pelas luzes, e a descida é realizada num tapete com o visitante de bruços. A previsão de abertura da atração no parque aquático em Aquiraz, cidade vizinha a Fortaleza, é dezembro de 2021.

“O brinquedo vai ter algumas inovações. Estou chamando de segunda, ou até terceira, geração de toboáguas porque tem essa imersão muito maior, com a luz, o som e a água (do que os antigos). O Alok vai fazer uma playlist com 15 músicas que se revezam nas três pistas, então você vai ter 45 experiências diferentes de descidas”, me explicou Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, numa entrevista na Abav Expo 2021, feira do setor de turismo, que cobrimos pelo @ComoViaja no início de outubro em Fortaleza.

Desde o início, a 13 metros de altura, o visitante deve levar 22 segundos para escorregar até o fim do trajeto. Considerado um toboágua de nível moderado de adrenalina, o Tobomusik tem tubos com 82 centímetros de diâmetro e percursos com 114, 110 e 104 metros de comprimento. Ao longo do trajeto, conforme o trecho percorrido, mudam a música e os efeitos visuais com cores e formatos geométricos.

Enquanto espera a vez, o visitante já curte o clima de festa na fila. “Na torre, a gente também vai colocar luzes e som. Geralmente é aquele período em que você está esperando, a fila não é a coisa mais divertida do parque. A ideia é que a gente transforme num lugar com música, em que você pode pelo menos balançar a cabeça”, disse Pascoal, que espera atrair mais gente com a inauguração do Tobomusik. “Quando a gente faz uma atração nova, sempre aumenta de 10% a 15% o nosso público”, explicou. Em 2019, o Beach Park teve 1 milhão de visitantes.

A ideia de juntar música ao brinquedo e convidar o produtor musical para compor as sequências ouvidas pelos frequentadores do Beach Park partiu do próprio CEO do parque. “A gente está sempre buscando atrações novas. Faz parte do dia a dia da empresa visitar parques e feiras, pesquisar pela internet e ler publicações especializadas. Estou o tempo todo fazendo isso. Eu já tinha visto esse tipo de toboágua com efeitos, como se fosse uma iluminação. O fornecedor fez um vídeo institucional com música. Olhando aquilo, falei ‘isso aqui é muito bacana, e se a gente fizer de verdade?’ Luz, música, entretenimento, quem trazer? Não demorou muito para saber: o Alok”, contou Pascoal.

A pandemia atrasou o lançamento do brinquedo – o Beach Park ficou fechado no total por nove meses, divididos em dois momentos: de março a agosto de 2020 e entre fevereiro e junho de 2021. “É uma atração que a gente já estava planejando antes da pandemia, já tinha comprado, mas tivemos de postergar. Nosso plano inicial era ter inaugurado em agosto do ano passado.”

Como são os protocolos sanitários no Beach Park

Enquanto se deslocam pelo parque aquático, as pessoas precisam usar máscara. “Quando estão sentadas em espreguiçadeiras ou cadeiras, elas podem ficar sem máscara, como ficariam num restaurante”, disse Pascoal. “Lá é ao ar livre, na beira da praia, com muito vento, então o protocolo permite tirar nesse momento e dentro da água, porque não tem como ficar de máscara. Na fila, você tem um espaçamento bem generoso e fica de máscara.”

O Beach Park está funcionando com 50% da sua capacidade. Localizado na Praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza, o complexo ocupa mais de 200 mil m² e reúne três resorts, um hotel e um parque aquático. O Aqua Park, com 18 atrações grandes, foi escolhido o melhor parque aquático da América Latina pelo TripAdvisor em 2020.

Completam a estrutura duas áreas de serviço abertas ao público em geral: o Restaurante de Praia e a Vila Azul do Mar (de lojinhas). Com 35 anos de existência, o grupo conta com a Rádio Beach Park, a Revista Onda Beach Park e o Beach Park Studios, o próprio estúdio de animação.

