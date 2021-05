Trolls e Madagascar na nova atração do parque da Universal em Orlando

Por Nathalia Molina*

Personagens das animações da Dreamworks estão na nova atração do parque de diversões Universal Studios Florida. Trolls, os protagonistas de Madagascar, Kung Fu Panda e sua turma são algumas das figuras que poderão ser encontradas por crianças e adultos na experiência interativa, instalada na área KidZone. A data de estreia ainda não foi divulgada, mas a novidade é esperada para antes do verão em Orlando, no meio do ano.

Chamada de DreamWorks Destination, a nova atração do Universal Orlando Resort terá como cenário um céu noturno inspirado na abertura das animações desse estúdio. As músicas dos filmes irão embalar a dança em família, entre fotos com os personagens.

Como já escrevi aqui, a Universal na Flórida tem novidade também no parque vizinho ao Studios, o Islands of Adventure. Lá abre em 10 de junho a montanha-russa do Jurassic Park.

Instagram para o público brasileiro

Para ficar por dentro das novidades dos parques da Universal, o público brasileiro agora pode seguir o Instagram @universalparksbrasil, além da página facebook.com/UniversalOrlandoResortBR.

* Sou jornalista de viagem e também escrevo o Como Viaja com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanha no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades