Turismo de experiência no Brasil é tema de curso sobre produtos para viajantes

Por Nathalia Molina*

Desenvolver novos produtos para viajantes ou melhorar os existentes estão entre os objetivos da Academia de Excelência Braztoa, lançada pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. A iniciativa começa com um curso online sobre turismo de experiência no Brasil, em parceria com a consultoria de tendências Amplia Mundo. O programa completo dura um mês, a partir do fim de abril, e tem hoje uma aula aberta de apresentação com inscrição gratuita.

Com a pandemia e a consequente interrupção das viagens, vem sendo discutida no setor de turismo a necessidade de qualificação dos serviços prestados no Brasil. As fronteiras fechadas para brasileiros no exterior levaram às empresas que trabalhavam com viagens internacionais a atuar no turismo interno. “Estamos diante de uma janela de oportunidades. Vamos usar a experiência que nós acumulamos ao longo dos anos, desenvolvendo roteiros mundo afora, para ajudar a criar experiências incríveis no Brasil”, afirma Roberto Haro Nedelciu, presidente da Braztoa, cujos integrantes respondem por cerca de 90% das viagens de lazer vendidas no País.

Segundo a associação, a Academia de Excelência Braztoa foi pensada para atuar em três frentes: cursos de curta duração, programas de aprendizagem e projetos para parcerias público-privadas (PPP). O objetivo é abordar turismo e hospitalidade levando em conta as melhores práticas do setor no mundo, inovações, a sustentabilidade e a viabilidade financeira das soluções propostas. Podem participar profissionais e empresários que já atuam ou queiram entrar para a área.

Curso online sobre turismo de experiência

O programa online de estreia conta com a consultoria de Jaqueline Gil, CEO da Amplia Mundo e pesquisadora do Laboratório de Estudos de Turismo e Sustentabilidade da Universidade de Brasília (Lets/UNB). “Em experiências, o foco é o indivíduo e o acesso que ele pode ter a algo imaterial que tenha conexão com tradição e história, mesmo que criado recentemente”, explica Jaqueline, que já trabalhou com destinos como a Nova Zelândia e a África do Sul. Sobre a possibilidade de quem estava acostumado a ir para o exterior, diante das fronteiras fechadas, agora explorar o País, ela é otimista. “A notícia boa é que todo o Brasil pode ser, por fim, apreciado por brasileiros.” A Amplia Mundo é especializada em projetos, pesquisas e capacitações para inovação e planejamento de cenários de futuros, tanto no Brasil quanto no exterior.

Esse primeiro curso completo é composto por três módulos: Experiências Incríveis: Passo a Passo para Experiências em Natureza, Gastronomia e Artes; Empreendedorismo com Inovação e Sustentabilidade; e Comunicação Criativa e Expansão Digital.

A aula de lançamento do curso ocorre hoje, com a participação da bióloga Ana Báez. A profissional de ecoturismo, com atuação na Costa Rica e em outras partes do mundo, conversa com Jaqueline sobre a importância da capacitação para enfrentar novas realidades e a tomada de decisão em momentos incertos. A inscrição para esse evento online, das 19 horas às 21h30, é gratuita.

Quanto custa o programa e como funciona

Na página academiadeexcelencia.com.br, está a descrição de cada módulo, com temas abordados e nomes dos profissionais à frente das aulas. O curso todo tem 25 horas de duração, divididas em 11 encontros, entre 22 de abril e 27 de maio. O participante pode comprar o programa completo, apenas um módulo ou aulas avulsas de acordo com seu tema de interesse.

O programa completo custa R$ 2.520 (ou até 12 vezes de R$ 260,63), mas até 11 de abril o valor tem desconto. O preço total fica em R$ 1.503,84 (ou até 12 parcelas de R$ 155,53). Já a aula avulsa custa R$ 409 à vista (ou 12 vezes de R$ 42,30) – exceto as aulas 2 (no módulo 1) e 10 e 11 (ambas no módulo 3); cada uma sai por R$ 303 à vista (ou 12 parcelas de R$ 31,34).

A compra do curso inteiro dá direito a bônus como acesso às aulas gravadas, badge digital (medalha para uso em perfil no LinkedIn, por exemplo) e participação em grupo de networking online.

* Sou jornalista de viagem