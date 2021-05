Turismo de luxo em roteiros com jatinho do Four Seasons pelo mundo

Por Nathalia Molina*

Destinos extraordinários, vivências locais e hotel de luxo. Tudo com deslocamentos a bordo do Four Seasons Private Jet, jatinho de 48 lugares com um concierge, um chef executivo e um médico a bordo. Assim é a Four Seasons Private Jet Experience, que ganha para 2022 ganha um roteiro de viagem em família pela África.

Desde o lançamento da experiência em 2015, a Four Seasons vem registrando grande procura. Nos programas de 2021 e 2022, os preços começam em US$ 163 mil por pessoa em ocupação dupla , mas já há algumas viagens esgotadas, com lista de espera.

Os itinerários podem ser alterados caso as circunstâncias nos destinos mudem ou os passageiros desejem uma experiência personalizada. O concierge a bordo entra em contato com as equipes dos hotéis para providenciar cada detalhe antes da chegada no destino.

Customizado para ter o máximo de espaço na cabine, a partir de informações de passageiros que voaram anteriormente no jato da Four Seasons, o Airbus A321neo-LR faz seus voos inaugurais em 2021. Abaixo estão os roteiros previstos; as preços são por pessoa em ocupação dupla:

International Intrigue: antes de Paris, Vietnã, Marrocos e Rússia

Nove destinos estão nesta viagem com início na americana Seattle e parada final na Europa, em Paris. No trajeto, os viajantes param em Quioto (Japão), Hoi An (Vietnã), Maldivas, Serengeti (Tanzânia), Marrakech (Marrocos), Budapeste (Hungria) e São Petersburgo (Rússia). De 27 de novembro a 20 de dezembro de 2021, a partir de US$ 163 mil.

African Wonders: das pirâmides ao réveillon na savana

O itinerário inclui Atenas (Grécia), Pirâmides de Gizé (Egito), Serengeti (Tanzânia), Ilhas Maurício, Ruanda, Cataratas de Vitória (Zâmbia) e Joanesburgo (África do Sul). Além da visita às pirâmides, uma das Sete Maravilhas do Mundo, o roteiro tem a ceia de réveillon na savana. De 28 de dezembro de 2021 a 9 de janeiro de 2022, a partir de US$ 104,5 mil.

Timeless Encounters: 24 dias com Bora Bora, Taj Mahal e Sydney

Visita privativa à Ópera de Sydney, voo até para conhecer o Taj Mahal, passeio de 4×4 no deserto árabe e jantar no Palácio Lobkowicz de Praga são algumas das experiências exclusivas dessa viagem, que passa ainda por Bali, Londres e Havaí. De 14 de março a 6 de abril de 2022, a partir de US$ 168 mil.

Ancient Explorer: Petra, Grande Barreira de Corais e Taormina

A chilena Ilha de Páscoa está no roteiro, que parte de Miami, nos Estados Unidos, e termina em Madri. Pelo caminho, os viajantes visitam Cidade do México, Grande Barreira de Corais da Austrália, Tailândia, Petra e Wadi Rum na Jordânia, Pirâmides de Gizé (Egito) e Taormina (Itália). De 8 de abril a 1º de maio de 2022, a partir de US$ 170 mil.

