Turismo se junta a Todos Unidos Pela Vacina e dá descontos para Saúde

Por Nathalia Molina*

O Turismo se mobiliza pela Saúde. De um lado, com o objetivo de acelerar o processo de vacinação. De outro, para agradecer aos profissionais por toda a dedicação no combate à covid-19. A Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), que reúne empresas do turismo de luxo no Brasil, se junta ao Movimento Unidos Pela Vacina. Já a rede Accor lança o projeto ALL Heroes, que dá desconto de 50% para médicos e enfermeiros em seus hotéis na América do Sul.

A associação de turismo de luxo irá criar um fundo de doações para acelerar a vacinação. O valor arrecadado será usado na compra de insumos, como caixas térmicas, luvas e seringas. Com 46 integrantes, sendo 41 hotéis e 5 operadoras, a BTLA pretende contribuir com o processo de imunização em cidades do Nordeste onde a entidade tem hotéis associados. Para colaborar, acesse bltaforum.com.br/doacao.

Iniciativa da sociedade civil organizada, o Unidos Pela Vacina é uma iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, presidido pela empresária Luiza Trajano, com quase 49 mil participantes. O objetivo do movimento é colaborar para que todos os brasileiros estejam imunizados até setembro de 2021.

Tarifa pela metade e cartão-presente da Accor

O projeto ALL Heroes da Accor busca beneficiar a outra ponta da crise sanitária que vivemos: os profissionais da área da Saúde. Como forma de agradecer aos médicos e enfermeiros da linha de frente, a rede hoteleira preparou uma série de benefícios para eles. Quem trabalha nesse setor pode aproveitar uma oferta de diária pela metade do preço em unidades na América do Sul (veja a lista no link) para hospedagens até 28 de dezembro de 2021. No check-in, o profissional deve comprovar vínculo com uma das categorias elegíveis à oferta.

Além dos descontos na hospedagem, a Accor irá distribuir 4 mil gift cards no valor de R$ 300 para funcionários de nove hospitais da América do Sul em cinco países (Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru). Manaus, Salvador, Goiânia, São Paulo e Porto Alegre estão entre as cidades brasileiras participantes.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades