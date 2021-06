Turismo sustentável é tema de evento global com atividades do Sesc online

Por Nathalia Molina*

Que momento pode ser mais adequado para repensar o turismo do que depois da crise provocada pela pandemia e antes da retomada das viagens? Realizada pela Organização Internacional de Turismo Social (ISTO), a Semana Internacional de Turismo para Todos, Solidário e Sustentável discute o tema de 22 a 25 de junho. Para a ocasião, o Sesc São Paulo (Sesc-SP) preparou uma vasta programação online e gratuita.

O Sesc-SP preparou uma semana com variadas abordagens por um período estendido em relação ao evento oficial, de 21 a 27 de junho. Passeios virtuais, bate-papos, documentários e oficinas estão entre as atividades inéditas ou desenvolvidas ao longo do último ano (disponíveis no acervo digital da instituição).

Entre os destaques está o documentário Caminhos do Divino, do Projeto Brasil Vivo! do Sesc Ribeirão Preto. Por seis anos, a fotógrafa e diretora Andrea Golschmidt registrou imagens, histórias e memórias na Festa do Divino em São Luis do Paraitinga, no interior paulista. O trabalho pode ser visto até julho deste ano na Plataforma Sesc Digital.

Quem acompanha minhas publicações no Instagram @ComoViaja e também no podcast de viagem, que lancei com Fernando Victorino agora em junho, sabe o quanto me interessa refletir sobre o ato de viajar. O Sesc-SP tem uma importante atuação nessa área, com a proposta de democratizar o acesso ao turismo e de promover a educação por meio da atividade.

Integrante da ISTO (em inglês, International Social Tourism Organisation) desde 1980 e atualmente membro do Conselho de Administração da ISTO Américas, o Sesc-SP já discutia o impacto das viagens antes da crise da covid-19. Na pandemia, a instituição tem promovido em suas atividades online uma reflexão sobre as consequências do turismo nas comunidades e nos biomas visitados e sobre novas formas de viajar.

Os debates da série Ideias #EmCasaComSesc – sempre às 16h, no Youtube do Sesc São Paulo – trazem os mais variados assuntos, entre eles, cultura e viagens. Nesta terça 22 de junho, o tema é Turismo e Relações de Trabalho: Panoramas e Desafios. No evento, será lançada a edição especial da Revista do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, com prefácio de Ernest Cañada, coordenador do Alba Sud, centro de pesquisa catalão especializado em turismo responsável e trabalho digno.

Confira destaques da programação do Sesc-SP no evento de 2021

Turismo Astronômico – Conexões Turísticas (Sesc Campinas)

21 de junho, das 19h às 20h30 – reunião do Zoom

Com o astrônomo Emerson Roberto Perez e o turismólogo e guia de turismo Paulo Sérgio Ramos Filho, um panorama dos observatórios e museus do Brasil, com destaque para os equipamentos na região de Campinas.

Nos Trilhos da História: Herança da Ferrovia (Sesc Araraquara)

22 de junho, às 15h – Instagram @SescAraraquara

A ferrovia faz parte da história de várias cidades do Brasil. O vídeo mostra a influência em Araraquara. A linha férrea passa no meio da cidade e seus sons podem ser ouvidos em diversos bairros.

Visita à Aldeia Boa Vista (Sesc Taubaté)

22, 23, 24 e 25 de junho, às 15h – Youtube do Turismo Social do Sesc-SP

O guia de turismo Alex Mimbi (em idioma guarani, Karai Rembiguay) conduz uma visita virtual à Aldeia Boa Vista, fechada para visitação desde o início da pandemia. Em quatro episódios, ele apresenta conteúdos do turismo de base comunitária, elementos da cultura Guarani e características da aldeia em Ubatuba.

Candim – nos Caminhos de Portinari (Sesc Catanduva)

22 de junho, às 19h – Canal do Sesc Catanduva no YouTube

Com a Cia. da Casa Amarela, a adaptação para internet da peça de teatro de mesmo nome apresenta imagens do Museu Casa de Portinari e promove uma imersão no universo do artista.

Camadas da Cidade (Sesc Carmo)

23 de junho – 18h – YouTube do Turismo Social do Sesc-SP

Passeio pela região central da capital paulista por meio de animações que retratam as histórias e as transformações de ruas importantes, como a do Glicério e a da Glória.

Memórias Viajantes (Sesc Itaquera)

A partir de 24 de junho, às 17h – Instagram @SescItaquera

Um vídeo em forma de animação traz cartões-postais com poesias e ilustrações inspiradas em relatos de viagem de guias de turismo que atuaram no programa de Turismo Social do Sesc.

Projeto Brasil Vivo! Cavalhadas de Pirenópolis (GO) (Sesc Ribeirão Preto)

24 de junho, às 19h30 – Canal do Sesc Ribeirão Preto no YouTube

Na Festa do Divino, as cavalhadas de Pirenópolis incluem a batalha de 24 cavaleiros adornados e os mascarados, que usam roupas coloridas e máscaras de papel machê com longos chifres enfeitados com flores de papel crepom. No bate-papo, Vandreza Freiria e a fotógrafa Andrea Goldschmidt se encontram com Adail Luiz Cardoso (Rei Cristão das Cavalhadas) e Tereza Caroline Lôbo (pesquisadora de festas populares).

Viagem ao Pé da Letra (Sesc Piracicaba)

26 de junho, às 15h30 – link da Plataforma Teams

Na palestra online (não é preciso se inscrever antes) com o jornalista e editor João Correia Filho, a leitura da obra de grandes escritores leva a uma nova forma de ver a cidade e seu entorno. A oficina propõe se inspirar na literatura para conhecer lugares, paisagens e personagens de Piracicaba.

Mulheres do Vale – Mulheres Guardiãs das Tradições (Sesc Santana)

A partir de 26 de junho, às 16h – YouTube do Turismo Social do Sesc-SP

O passeio virtual pelo Vale do Café destaca a região de Vassouras, no Rio de Janeiro. O segundo da série de três vídeos mostra mulheres que dão continuidade a manifestações como jongo, capoeira e Folia de Reis. Usualmente a liderança é de homens, mas há casos, como esse, em que as mulheres têm importante papel na preservação dessas expressões culturais.

João de Camargo e os Territórios Negros em Sorocaba (Sesc Sorocaba)

Quatro episódios – YouTube do Turismo Social do Sesc-SP

Mostra a ligação de Sorocaba com os povos negros e sua cultura. A série de documentários apresenta o protagonismo negro na cidade por meio da história de João de Camargo (ícone da religiosidade local), do Clube 28 de Setembro (lugar de agremiação e luta da população) e do Quilombo Cafundó (referência para a comunidade negra no município e da região). Os vídeos contam com recursos de acessibilidade (libras e legendas para surdos e ensurdecidos).

Guia para se Perder em Bertioga (Sesc Bertioga)

Atividade permanente – YouTube do Turismo Social do Sesc-SP

No guia de viagem em forma de vídeos, o historiador e guia de turismo Carlos Eduardo de Castro apresenta a cidade do litoral paulista e aborda a importância ambiental e sociocultural do município.

É possível obter mais informações na página do Sesc-SP sobre o evento em 2021.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades