Turkish permite stopover em voo e dá noite de hotel em Istambul

Por Nathalia Molina*

Agora é possível parar em Istambul em viagens a caminho alguns países na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. A Turkish Airlines incluiu o Brasil em seu programa de stopover. A empresa paga uma noite de hotel na capital do país para passageiros da econômica e duas num cinco-estrelas para os da executiva. Quem quiser estender a viagem por mais tempo pode ficar em hotéis com tarifas a partir de US$ 49.

A oportunidade de ficar Istambul por uns dias para conhecer as atrações da Turquia é dada a quem viaja do Brasil para: Grécia, Itália, França, Portugal, Croácia, Sarajevo, Rússia, Uzbequistão, Azerbaijão, Líbano, Israel, Emirados Árabes Unidos, Japão, Índia, China, Jordânia, Egito, Tanzânia, Quênia, Maldivas, Seychelles e África do Sul.

Depois de comprar a passagem, o viajante deve enviar um email para o endereço indicado na página sobre stopover da Turkish. A intenção da companhia é incentivar o turismo no país, aumentando o número de passageiros com conexões e paradas em Istambul.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe viagens, novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja e no Como Viaja | podcast de viagem