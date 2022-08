Um chef só para você em Aruba, para conhecer a gastronomia caribenha

Por Nathalia Molina*

Alguém que entenda de comida para fazer as compras, preparar o jantar e deixar tudo arrumado depois do jantar. Quem viaja para a Aruba pode contratar o serviço de personal chef para experimentar a autêntica cozinha caribenha, esteja o viajante num hotel ou acomodado num imóvel alugado para os dias na ilha.

Com ingredientes frescos e receitas típicas, os chefs proporcionam uma experiência de imersão cultural na gastronomia regional. Os profissionais foram selecionados pela Aruba Travel Authority (ATA), responsável pela divulgação turística do destino.

Chef Vicente Peligrini: Entre os nomes está o chef brasileiro, que fez carreira internacional em hotelaria, tendo sido o chef executivo do Hyatt Regency Aruba. Ele trabalha a conexão entre as cozinhas do Brasil e de Aruba. Informações: chefvincentpellegrini.com.

Chef Ruben Hernandez: sua equipe prepara uma gama variada de menus, que vão de piquenique a brunch, passando por jantar e até churrasco. A empresa de personal chef organiza refeições em qualquer lugar, até em barcos. Informações: personalchef-hernandez.com.

Chefs Griet Vanbrabant, Juan Ludeña e Esther Vermeulen: Ludeña é chef executivo no Papillon em Aruba. A chef Griet passou pelo renomado espanhol El Bulli (agora fechad0, o restaurante chegou a ter três estrelas Michelin). Esther tem formação de nutricionista e pode ajustar os menus a restrições alimentares. Informações: exclusivearubaevents.net.

Chef Shirley Natalia: faz de café da manhã a jantar. As receitas de Aruba e caribenhas são indicadas para refeições em família e para provar a comida caseira local a preços acessíveis. Informações: Instagram @personalchefaruba.

Chef Makaveli: O sabor importa mais do que a origem da comida para o chef, nascido no Haiti e criado em Aruba. Ele não declara ter uma especialidade e promete executar com paixão o pedido feito pelo viajante. Mais informações: bnbutlers.com/aruba-activities/private-chefs/.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe viagens, novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja e no Como Viaja | podcast de viagem