Um em cada cinco brasileiros não se lembra onde guardou o passaporte

Por Nathalia Molina*

Está na pasta de documentos na estante do escritório. Não, na caixinha ao lado da cama no quarto. Precisei do meu passaporte recentemente e tive de desmontar a casa até encontrar o documento. Pelo visto estou longe de ser a única. Um em cada cinco brasileiros (22%) não se lembra onde guardou o passaporte, apontou uma pesquisa encomendada pela Booking. Além do passaporte, em viagens internacionais, vale saber como emitir o certificado de vacinação em inglês, espanhol e português do aplicativo do ConecteSUS.

Realizado com adultos que pretendem fazer turismo nos próximos 12 meses, o levantamento ouviu 28.042 pessoas em 28 países e territórios, por meio de uma pesquisa online em janeiro de 2021. Mais dados curiosos saíram dali, como na última divulgação feita pela empresa, em que os brasileiros diziam que preferiam viajar do que achar o amor verdadeiro ou ser promovido no trabalho. Nesse recorte apresentado agora, muitos viajantes (86%) disseram que já não se parecem com a foto do passaporte, depois de tanto tempo em casa, por terem engordado (41%) ou estarem com o cabelo mais comprido (25%).

Entre os 28 países consultados, os brasileiros estão entre as 15 nacionalidades que deixaram crescer os cabelos. Ficaram em quarto no ranking dos que dizem que mais ganharam peso, depois de tailandeses (43%), coreanos (43%) e argentinos (42%).

Férias sem contar calorias e de cabelo cortado

No levantamento da plataforma de reserva de hospedagem, apareceu uma busca por experiências e bem-estar: 21% se dizem animados com a ideia de sair de férias sem contar calorias e 77% pretendem investir na aparência indo ao cabeleireiro e à manicure, por exemplo, antes da próxima viagem.

De acordo com a pesquisa da Booking, 5% não têm a menor ideia de onde puseram as malas. Não chego a tanto. Minha casa é pequena, não daria para deixar de ver algo com esse volume. No entanto, resolvi comprar uma menorzinha, de bordo, para dar sequência a uma mudança que já vinha em curso por aqui antes da pandemia: viajar com menos peso. Pelo menos na bagagem.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades