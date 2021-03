Universal Studios Japan ganha Super Nintendo World

Por Nathalia Molina*

O Universal Studios Japan abre a primeira Super Nintendo World do mundo em 18 de março. A inauguração marca o 20º aniversário do parque de diversões, localizado em Osaka, cidade a cerca de 400 quilômetros de Tóquio. A área de Mario, Luigi e companhia também existirá nos parques da Universal em Orlando (Flórida) e Los Angeles (Califórnia), mas ainda não foram divulgadas datas ou informações adicionais.

O Super Nintendo World tem atrações temáticas como o castelo da princesa Peach, restaurantes e lojas, distribuídos em andares. Paredes de pedra, cercas pontiagudas, portas de ferro e uma grande estátua no centro de uma escadaria dão um ar de mistério ao castelo do vilão Browser.

A experiência Asobi leva os visitantes para dentro do jogo, com a compra de uma pulseira, a Power Up Band. Com ela, poderão pular, acertar blocos e coletar moedas virtuais, para ter a sensação no Super Mario Bros no mundo real.⁠ É possível sincronizar a pulseira com o celular para ver a pontuação e competir com outros visitantes no parque. Na área Key Challenge, dá para pegar chaves e reunir carimbos de personagens.

A Universal Creative e a Nintendo para criar a atração Mario Kart: Koopa’s Challenge!, um percurso de cinco minutos. Carrinhos para até quatro pessoas atravessam áreas do jogo, como o Reino dos Cogumelos, enquanto os visitantes se sentem dentro do jogo, com a ajuda de fones de ouvido e da pulseira.

Desde outubro de 2020, o Mario Cafe & Store está aberto. O cardápio acompanha a decoração temática, com sanduíches de panqueca no formato dos chapéus de Mario e Luigi.⁠ Ao lado do café, entre os produtos com o visual dos irmãos, há uma loja com itens como bolsas, almofadas, chaveiros, camisetas e capas de smartphone.⁠

