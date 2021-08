Vale do Café, no Rio, lança rota com passeios por fazendas históricas

Por Nathalia Molina*

Fazendas históricas no Vale do Café, no Estado do Rio, estão na nova Rota do Grão e Uma Provinha de Destilado. O lançamento do roteiro de turismo tem um evento realizado nos dois próximos fins de semana de agosto. Estão previstas degustação, apresentação de barista e visitas guiadas por casa sede, cafezal ou museu sobre o tema.

As experiências relacionadas a café na região das cidades de Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Vassouras, no sul fluminense, onde história e produção sustentável andam aliadas. Nessa novidade, as fazendas históricas abrem suas portas para uma visita com total foco no café: sua história, sua importância para a economia brasileira e novas formas de produção.

O evento se divide entre três fazendas nos próximos fins de semana, até o meio de agosto. Aos sábados, a programação está prevista na São Luiz da Boa Sorte, em Vassouras, e na Alliança Agroecológica, em Barra do Piraí. Aos domingos, é a vez da Fazenda das Palmas, em Engenheiro Paulo de Frontin.

O tour dedicado à Origem será realizado na Fazenda São Luiz da Boa Sorte, onde está localizado o Museu do Café. Os grãos no Brasil e sua expansão no sul fluminense. Está prevista a visita guiada ao acervo com maquinário antigo, à casa sede restaurada e decorada com cenário do século 19 e ao Memorial ao Escravizado, que lembra e presta homenagem aos responsáveis pela riqueza do baronato da época.

Do Pé à Xícara é o tema do evento na Alliança Agroecológica, única fazenda produtora de café orgânico certificado na região. Os visitantes conhecem o cafezal e o processo de produção do café especial. Depois, assistem à apresentação do barista e mestre em torra Bruno Couto e provam um lanche com produtos orgânicos – alguns vindos das búfalas que vivem ali, caso de leite e queijo.

Na Fazenda das Palmas, o assunto do evento é Agrocoffee. Sergio Olaya, especialista em café agroflorestal, mostra o projeto pioneiro de café em meio da Floresta Atlântica. Além de obras de arte no gramado, há pinturas e tapeçaria à exposição na casa sede e os afrescos da capela do século 19 recém-restaurados. Os visitantes veem ainda o alambique que produz a cachaça orgânica Pindorama.

Hotéis do Vale do Café prepararam pacotes para o evento, caso do Santa Amália, em Vassouras. Com uma noite de acomodação com café da manhã, inclui workshop de torra no centro da cidade e um kit com sabonete e óleo de massagem feitos a partir de café maduro e café verde. O apartamento duplo sai a R$ 908.

Outros passeios no Vale do Café

No Uaná Etê, espaço com 26 jardins dedicado à música e à natureza, quem estiver com ingresso para a Rota do Grão ganha balinhas de café e uma fita colorida para escrever pedidos e pendurar na Árvore das Infinitas Possibilidades, uma das mais atrações do lugar. A entrada do evento também dá direito a 10% de desconto nas refeições em dias de semana e um cafezinho na compra de um tiramisu no restaurante Le Vélo Montage, em Miguel Pereira.

Produtos locais comprados por participantes do roteiro podem ser entregues na fazenda visitada. Além da cachaça Pindorama, feita na das Palmas, e o café orgânico Durini, da Alliança, a região tem ainda a premiada cachaça Werneck, produzida em Rio das Flores.

Rota do Grão e Uma Provinha de Destilado

Datas: 7, 8, 14 e 15 de agosto

Ingressos: entre R$ 100 e R$ 150 – compra online pela plataforma Sympla

Site: valedocaferio.com

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades