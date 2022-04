Viagem à Suíça sem exigência de teste ou vacina, como antes da pandemia

Por Nathalia Molina*

A partir de 2 de maio, turistas do mundo todo podem entrar na Suíça sem apresentar qualquer teste ou vacina contra a covid, exatamente como viajavam antes da pandemia. No país, o uso de máscara também não é obrigatório em nenhuma parte.

Ao longo de 10 meses, a Suíça intensificou ou aliviou as restrições de viagem conforme o estágio em que se encontrava a pandemia. É bom ressaltar que, caso o viajante vá a outro destino na mesma viagem, deve verificar as regras em vigor para entrar no país seguinte.

Sem teste de covid para voltar ao Brasil

Os países vêm gradualmente relaxando as exigências feitas a viajantes estrangeiros ou aos próprios cidadãos em retorno ao país de origem. Alguns, como México e Colômbia, exigem o preenchimento online de uma declaração de saúde. Para a viagem à Suíça, isso tampouco é pedido.

No retorno, desde o início de abril, brasileiros em viagem ao exterior não precisam mais fazer teste de covid antes de voar para o Brasil.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja