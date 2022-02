Viagem ao espaço, na Flórida, na nova atração no Kennedy Space Center

Por Nathalia Molina*

Você sonha com uma viagem ao espaço? A partir de março, dará para vivenciar essa experiência ao fazer turismo na Flórida, com a inauguração de mais uma atração no Kennedy Space Center Visitor Complex da Nasa, perto de Orlando. Imersivo, o novo Gateway: The Deep Space Launch Complex terá naves, observação de lançamentos e grandes telas da agência responsável pelo programa espacial dos Estados Unidos.

Antes de embarcar na simulação num teatro 4D, que fará as vezes de nave, os viajantes poderão escolher para que destino viajar: Maravilhas Cósmicas, Exploradores Ousados, Planeta Vermelho ou Mundos Inexplorados, com diferentes experiências entre si.

No Spaceport, os viajantes serão envolvidos pelas imagens e pelos sons de um porto espacial galáctico, incluindo a vibração enquanto poderão observar lançamentos e pousos pelas janelas. Também verão no saguão vídeos sobre destinos e informações de partida e chegada.

Naves espaciais, cápsulas e telescópios

A nova atração, perto do Rocket Garden, terá experiências, objetos e exposições para os fãs da exploração do espaço. Do lado de fora, painéis terão tons do turquesa ao roxo, na tentativa de reproduzir o movimento e as cores do universo.

Dentro, o design futurista recebe os visitantes com artefatos que já voaram de verdade; entre eles, a cápsula espacial Orion da missão EFT-1 e o Booster SpaceX Falcon 9, conhecido como Booster 1023, que apoiou duas missões SpaceX. Também haverá modelos em escala real, como o Boeing CST-100 Starliner Crew Vehicle, o Dream Chaser do Sierra Space e o sistema de lançamento espacial da Nasa.

No terraço, haverá um telescópio Planewave CDK20, com um refrator APO Espirit 100 mm de céu profundo e um refrator solar Altair 125 mm, para quem quiser ver o céu e os eventos solares. Com 9 metros do chão ao teto, uma parede com telas touchscreen ensinará sobre cerca de 40 satélites e sondas no espaço. Na estação HoloTube, será possível conhecer mais sobre o telescópio espacial James Webb, por meio de imagens holográficas, vídeos e animação.

