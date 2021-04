Viagem sustentável é discutida em lives da UNB

Por Nathalia Molina*

Viagem sustentável é uma questão que já vinha em ascensão, mas que ganhou ainda mais importância diante da pandemia e da interrupção do turismo no mundo. Quem se interessa em saber mais sobre o assunto pode acompanhar as lives mensais organizadas pelo Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade da Universidade de Brasília (Lets/UNB). Em discussão, estarão temas que envolvem desde planejamento e desenvolvimento de destinos até o impacto da atividade turística na conservação da natureza e na valorização da gastronomia.

Criado em 2007, o Lets/UNB faz parte do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da universidade. É um espaço de estudo interdisciplinar com pesquisadores de sete universidades brasileiras e quatro estrangeiras. Entre os convidados para os encontros – sempre na última sexta-feira do mês, às 10 horas – estão especialistas brasileiros e estrangeiros.

Nesta sexta (30 de abril), a live tem a participação do espanhol Evarist March Sarlat. Professor da Universidade Autônoma de Barcelona, o etnobotânico é fundador da Naturalwalks. Nos tours de ecoturismo da empresa, ele destaca a conexão entre a natureza, a arquitetura, a gastronomia e as pessoas, seja morador ou visitante. Veja a seguir sobre o que tratam todos os encontros previstos em 2021:

Temas abordados nas lives sobre viagem e sustentabilidade

Como os guias intérpretes de natureza melhoram a qualidade do turismo e a conservação no século 21

Com Evarist Sarlat (Espanha)

30 de abril

Plano de marketing e desenvolvimento sustentável municipal

com Fernanda Hummel

28 de maio

Educação em turismo e desenvolvimento comunitário

Com Rebekka Goodman (Estados Unidos)

25 de junho

Desenvolvimento turístico e conflitos socioambientais entre mineração e conservação na Chapada dos Veadeiros

Com Nayara Marques, Mozart Fazito e André Cunha

30 de julho

O uso de plásticos descartáveis no turismo brasileiro: percepções e desafios

Com Helena Costa, Jaqueline Gil e Elimar Nascimento

27 de agosto

Cocriação e codestruição de valor no turismo em destinos ecológicos no Brasil

Com Renato Calhau & Josivania Farias

24 de setembro

Gastronomia, turismo e conservação do Cerrado

Com Ana Jacques

29 de outubro

Encerramento

Convidado a ser definido

26 de novembro

Como acompanhar os encontros sobre turismo sustentável

Quando: última sexta-feira do mês, das 10h às 11h30

Onde: YouTube do CDS/UnB

