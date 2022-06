Vila Galé abre o maior resort all-inclusive de Alagoas, com 513 quartos

Por Nathalia Molina*

Barra de Santo Antônio, cidade a 40 minutos de Maceió, ganhou o Vila Galé Alagoas, maior resort all inclusive do Estado. Com 513 apartamentos, o hotel fica na Praia do Carro Quebrado, rodeado por coqueiros e falésias e diante do mar claro.

A estrutura inclui quatro piscinas, sete restaurantes, cinco bares, o Spa Satsanga, o Clube Nep infantil com parque aquático e um centro de convenções com 2.000 m². Com investimento de cerca de R$ 150 milhões, essa é a 10ª unidade da rede portuguesa no Brasil.

A decoração temática do Vila Galé Alagoas homenageia escritores de língua portuguesa do Brasil e de Portugal, com cada quarto dedicado a um deles. Seis desses escritores, entre eles Fernando Pessoa, estão em estátuas na recepção. Tem ainda uma galeria com 54 prêmios Nobel da Literatura e uma exposição só com as escritoras.

As 513 acomodações do resort são divididas entre as categorias: apartamento, apartamento familiar, apartamento superior, suíte, suíte superior, chalé, chalé superior e chalé master. O apartamento familiar Nep é decorado com os mascotes do clube infantil da marca. Crianças até 12 anos no mesmo quarto dos pais não pagam hospedagem e refeições.

A cultura, o artesanato e a culinária de Alagoas também estão presentes. O restaurante Museu Do Sertão serve pratos típicos do Estado. A cozinha portuguesa está no Inevitável, misturada a gastronomia mediterrânea, e na tradicional Cervejaria Portuguesa.

