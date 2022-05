Voo de SP para Roma retorna na Latam; no Brasil, mais quatro destinos

Por Nathalia Molina*

A Latam retoma seu voo para Roma, partindo de São Paulo, no dia 9 de julho. A companhia aérea havia suspendido essa rota ainda antes da pandemia, no fim de 2019. Com isso, terá dois destinos italianos em seu cardápio: a capital e Milão. Dentro do Brasil, a companhia aérea acrescenta mais quatro destinos à sua malha: Montes Claros e Juiz de Fora, em Minas; Cascavel, no Paraná; e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Para Roma, serão três frequências semanais. O avião decolará do Aeroporto de Guarulhos às terças, às quintas e aos sábados, com partida às 17h20. Na volta, a saída da capital italiana ocorrerá às 12h45, às quartas, às sextas e aos domingos. A viagem será feita em Boeing B777-300, com capacidade para 402 passageiros, sendo 38 assentos na classe Premium Economy, 50 na Economy+ e 322 na econômica.

No Brasil, voo para mais destinos

Com os novos voos para Caxias do Sul (RS), Cascavel (PR) e as mineiras Montes Claros e Juiz de Fora, a Latam passará a voar para 54 cidades brasileiras – antes da pandemia, em 2019, eram 44. No exterior, a Latam chega atualmente a 20 destinos.

Para a temporada de julho, a companhia planeja cerca de 3 mil voos extras, domésticos e internacionais. O Nordeste será a principal região brasileira a receber essa ampliação, com saídas de São Paulo (dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas), do Rio de Janeiro (Santos Dumont), de Brasília e de Fortaleza. Lá fora, Santiago, Buenos Aires e as americanas Miami e Orlando terão mais frequências nessa época.

